Собаки-поводыри в Беларуси — невиданная роскошь?

В настоящее время в нашей стране на учете в Белорусском товариществе инвалидов по зрению состоит около 17,5 тысяч человек. Каждый из слабовидящих или незрячих людей приспосабливается к жизни по-своему.

Павел Руденя:

Если местность знакомая, то бегом, вприпрыжку. В подъезде вообще через 5 ступенек сломя голову лечу. Если местность не знаю, то, конечно, сопровождают друзья.

Павел — инвалид по зрению с детства и ди-джей на одной из ведущих интернет-радиостанций. Каждый день он самостоятельно преодолевает расстояние с ул. Ландера до станции метро Автозаводская.

Павел Руденя:

Я просто считаю себя обычным человеком…

Люди, у которых возникли серьезные проблемы со зрением, часто замечают, что собака-поводырь могла бы значительно облегчить их жизнь.

Собак-поводырей частенько называют «глазами на поводке» или «третьей рукой». Для незрячего такой пес может стать проводником в мир обычных людей. Первым начал дрессировать собак в качестве поводырей Йохан Клейн в 1819 году в Вене. Однако систематическое обучение собак началось только после Первой мировой войны.

Константин Гапаньков, эксперт-кинолог Международного восточно-европейского кинологического союза:

В настоящее время в Беларуси не ведется подготовка собак-поводырей.

В большинстве европейских стран собак слепым выдают бесплатно. Малый доход — это не основание лишать инвалида шанса повысить качество жизни. Но где и за какую цену можно найти четвероногого помощника сегодня?

Михаил Антоненко, заместитель председателя Белорусского товарищества по зрению:

Есть возможность приобрести собаку в Купавне, но за полную стоимость — под заказ. Сегодня это примерно $20 тысяч.

Вот и получается, что купить себе четвероногого поводыря — несбыточная мечта для подавляющего большинства незрячих. Возникает закономерный вопрос: почему в нашей стране до сих пор не организована школа собак-проводников?

Артур Косьянович:

Я пытался четыре раза создать школу на базе нашей «Фауны», Свято-Елизаветинского монастыря, частным путем, когда щенков приобретают и они выращиваются у инвалидов, а мы приезжаем и обучаем.

Организовать школу самостоятельно Артур Эдуардович попытался после того, как врачи сообщили ему, что скоро он потеряет зрение. Но организовать обучение так и не удалось. Ведь для начала любого дела нужны деньги, найти которых так и не получилось. В Белорусском товариществе инвалидов по зрению нам ответили, что вопрос пока всего лишь принят на рассмотрение.

Михаил Антоненко:

Комплексная программа по развитию социального обслуживания в Республике Беларусь предусматривает на 2013 год изучение вопроса о целесообразности и возможности открытия у нас школы проводников.

И будет ли принято положительное решение об открытии школы, пока неизвестно. Но ситуация, как нам объяснили, не безвыходная.

Михаил Антоненко:

Развитие техники и технологий сегодня проблему пространственной ориентировки, на мой взгляд, успешно решают навигационные системы. Есть постановление, согласно которому инвалидам по зрению выдается смартфон с программой, синтезирующей речь человека.

Однако здесь остается открытым вопрос о стоимости данного технического приспособления. Ведь не каждый простой человек может позволить себе смартфон.

Михаил Антоненко:

Данная категория граждан платит 50% от его стоимости. Но смартфон — вещь дорогая, плюс адаптированная программа стоит определенного количества денег.

Соответственно, не каждому инвалиду по зрению и это посильно. Да и полной карты для пешего маршрута по Минску пока нет. Одна из разработанных включает всего лишь 13 улиц нашего города. Но у всего есть свои плюсы и минусы.

Артур Косьянович, кинолог:

Ни один навигатор не покажет, что впереди яма, лужи или гололед. То есть по сути эти новшества никому не нужны. Человечество давно уже придумало самое лучшее — живые глаза никто не заменит, а тем более, собачий ум.

Как решится вопрос, ответить сложно. Но пока ясно лишь одно: сегодня добродушного пса, ведущего за собой человека в черных очках и с тростью, можно увидеть, например, в кино или на страницах журналов, но только не на улицах Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.