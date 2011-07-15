Кто ответит за порчу электроприборов из-за удара молнии?

Для минчанина Павла Максимовича пятница 1 июля была обычным рабочим днем. Правда, стихия в этот день разыгралась. На улице лил дождь, гремел гром, сверкала молния. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что все электроприборы в его доме не работают.

Павел Максимович:

Телевизор, телефон домашний вырубило, не работает модем.

Чтобы узнать, что послужило причиной поломки техники, Павел Михайлович незамедлительно вызвал мастера.

Павел Максимович:

Мастер сказал, что телевизор нужно менять — он полностью сгоревший.

И мужчина был не единственный, кто пострадал в ту злополучную пятницу.

Павел Максимович:

У соседей попалило телефоны, холодильники, компьютеры.

Как оказалось, виной всему — стихия. В этот день грозовой разряд ударил с наружной стороны общежития по ул. Солнечная, 31.

Александр Булевич, главный энергетик ОАО «Камвольный комбинат»:

Создалось большое напряжение, и произошли пробои некоторых элементов электроаппаратуры.

Как считают жители, произошло это из-за отсутствия громоотвода на здании.

В Минске далеко не на каждом доме есть громоотвод. Их установка производится в том случае, если это предусмотрено проектом. Проект общежития был сделан еще в далеких 50-х, и громоотвода, конечно же, не предусматривал. Но людям срочно нужна бытовая техника: как быть без холодильника, микроволновки, телевизора? Кто ее починит или оплатит? Так как общежитие Камвольного комбината — то и ответит он, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района:

Необходимо получить заключение пожарной службы МЧС о том, что была нарушена техника безопасности именно в данном доме, то есть дом не был оборудован громоотводом или были еще какие-то нарушения, которые могли повлечь подобные проблемы.

Затем нужно обращаться в адрес администрации общежития с письменным заявлением.

Олег Проценко:

К заявлению однозначно надо приобщить документы, подтверждающие, во-первых, право собственности на испорченную вещь, во-вторых, документы, которые подтверждают, что техника или предметы испортились именно вследствие данного несчастного случая — скачка напряжения.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.