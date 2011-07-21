6-летний мальчик упал в лестничный проем с 3-го этажа из-за сломанных перил

В тот злополучный вторник 21 июня Никита вместе с дедушкой собрались на прогулку. Как обычно, с третьего этажа спускались по лестнице пешком, ребенок перебирал ручками металлические прутья перил, череда которых неожиданно оборвалась. Всё произошло так быстро, что дедушка даже не успел подхватить малыша. Никита сорвался и упал в лестничный пролет… прямо на бетонный пол…

Геннадий Арловский, отец:

Мы находились с супругой на работе. Позвонили соседи, мы сразу приехали в больницу скорой помощи. Ребенка уже забрала скорая.

Получив серьезнейшую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множествопереломов, Никита чудом остался жив.

Геннадий Арловский:

В реанимацию нельзя было заходить. Увидели ребенка на пару секунд, когда на каталке врачи делали первичное обследование. Потом мы ребенка не видели. Он был полностью в крови.

Кто же виноват в случившемся? Дедушка, который не досмотрел малыша? Или лестничные перила с поломанными, изогнутыми железными прутьями? Жильцы дома № 18 по ул. Ротмистрова в один голос заявляют: падение мальчика — далеко не единственный несчастный случай.

Глеб Новик:

Мужчина в пролете между 6 и 7 этажом упал, и мужчина с 9 этажа тоже упал.

Жильцы дома уверены: постоянные несчастные случаи в их подъездах — не мистика, не совпадение и не случайность. Это закономерная преступная халатность. В течение многих лет они просят коммунальные службы установить защитные ограждения на лестничных пролетах. Увы, тщетно. Даже после случившегося с Никитой на том месте, откуда упал ребенок, к поручню просто приварили пару металлических прутьев.

Геннадий Арловский:

Хотелось бы, чтобы полностью отремонтировали поручни в нашем подъезде. Может, через этажи сетки наварить.

Глеб Новик:

Обращались в ЖЭС, а они просто отворачивались.

В том, что коммунальщики отворачиваются от проблем, с которыми к ним обращаются отчаявшиеся граждане, убедилась и наша съемочная группа — в комментарии нам отказали. А ответили очередной отпиской, ссылаясь на то, что дополнительная установка ограждений на лестничных пролетах не предусмотрена проектом и требует разработки проектно-сметной документации.

Строительство жилых зданий с широким расположением лестничных маршей было довольно распространено в 80-е гг. Только в Заводском районе Минска таковых насчитывается 15 домов. Возможно, тогда проектировщики не учли, что «черная дыра» может искалечить, а то и унести чью-то жизнь.

А сейчас, спустя 30 лет, придумывать новые конструкции, устанавливать защитные ограждения никто не берется.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Техническое обслуживание, которое оказывает ЖЭС, включает и эксплуатацию общих помещений жилого дома. Поскольку безопасность жилищно-коммунальными службами не обеспечена и ЖЭС не хочет решать данную проблему, я рекомендую обратиться с письменным заявлением в ЖРЭО района, а в последующем — в администрацию района по месту жительства потребителей.

Геннадий Арловский каждый день ездит в реабилитационный центр в Аксаковщину. Именно там по-прежнему в очень тяжелом состоянии находится его сын Никита. Будем надеяться, что местные власти не останутся равнодушными к беде семьи Арловских и, наконец, примут меры по решению проблемы всего дома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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