Магазин хотел вернуть деньги за несвоевременно вышедший из строя холодильник по цене 2008 года!

На свадьбу своей дочери Ольги родители подарили молодым холодильник. Подарок был желанный и дорогостоящий, но исправно прослужил молодой семье только около двух лет.

Сергей:

Где-то в феврале внутри нашего холодильника появилась трещина. Затем она начала становиться больше, длиннее и шире.

Поскольку гарантийный срок на данный товар — 3 года, Сергей и Ольга незамедлительно обратились в сервисный центр. Мастер поставил неутешительный диагноз — нарушение герметичности фреоновых труб.

Сергей:

Мастер выдал заключение, что холодильник неремонтопригоден. Составил акт и сказал, что в течение месяца к нам придет ответ.

Ответ из сервисного центра не заставил себя долго ждать.

Сергей:

Прислали акт, что холодильник нужно менять. С этим актом посоветовали обратиться в магазин.

Написав заявление о замене недоброкачественного товара, супруги с нетерпением ждали новый холодильник, который так необходим для семьи с маленьким ребенком. Но вот ответ магазина привел в замешательство Сергея и Ольгу. Дело в том, что холодильник данной модели был снят с производства.

Сергей:

Сказали: «Нет возможности предоставить вам такой же холодильник. Мы вам выплатим сумму холодильника — стоимость, которая была определена на 2008 год».

Естественно, купить сегодня холодильник за ту же цену, что и в 2008 году, малореально. Вот и интересуется молодая семья: насколько правомерен ответ из магазина?

Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района:

В данном случае потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд с требованиями расторгнуть договор купли-продажи и взыскать за уплаченную за товар денежную сумму.

Но сумма, которую должен будет возместить магазин, уже не будет равняться стоимости холодильника в 2008 году.

Илья Панков:

Денежная сумма может быть проиндексирована с учетом инфляции, и окончательный ее размер будет определен на дату вынесения судебного решения.

Так что супругам остается или еще раз обратиться в магазин и разрешить конфликт мирным путем, или обратиться в суд с исковым заявлением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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