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Следственный комитет Беларуси собирается возбудить уголовное дело в отношении совладельца компании «Уралкалий» Сулеймана Керимова

29 августа 2013 13:59
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Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси собирается возбудить уголовное дело в отношении совладельца кампании «Уралкалий» Сулеймана Керимова. Как сообщили в ведомстве, оно  располагает материалами, на основании которых может быть возбуждено уголовное дело и в отношении граждан Беларуси, связанных с ЗАО «Белорусская калийная компания», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
Следственный комитет Республики Беларусь продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении председателя наблюдательного совета «Белорусской калийной компании» Владислава Баумгертнера. В настоящий момент проводятся активные следственные действия, в том числе допросы обвиняемого, изъятие и изучение бухгалтерской документации. Кроме этого, в рамках следственных действий Следственным комитетом инициировано перед Комитетом государственного контроля проведение проверки финансово-экономической деятельности «Белорусской калийной компании». В числе других на предмет причастности к совершению противоправных действий проверяется также один из основных акционеров «Уралкалия» Сулейман Керимов. У следствия есть все основания для возбуждения в отношении него уголовного дела и объявления его в международный розыск. Я полагаю, что возбуждение уголовного дела можно ожидать в ближайшее время.

# Следственный комитет Республики Беларусь # Беларуськалий

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