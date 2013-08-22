Проведенная экспертиза показала, что минчанка сама виновата в поломке детской коляски, но возмещать расходы магазина не спешит

Новости Минска. Доподлинно известно, что конфликты и скандалы - двигатели средств массовой информации. Конфликт, о котором пойдет речь ниже, начался в феврале этого года.

Каждую неделю мы рассказываем о конфликтных, а часто и курьезных, ситуациях, в которые попадают минчане. Многие из озвученных историй имеют свое продолжение.

Елена Штанюк:

Нами в магазине «Чико» по улице Беды была куплена коляска, автокресло и детский, простите, горшок. Пятого декабря коляска поломалась, мне пришлось нести коляску в одной руке, ребенка в другой.

У коляски стоимостью 1 миллион 700 тысяч белорусских рублей отломалась ручка, и использовать ее стало невозможно.

Коляска была на гарантийном обслуживании. Елена Штанюк была уверена, что причина поломки – производственный дефект и требовала от администрации магазина «Чико» провести бесплатный ремонт. Два месяца магазин и покупатель вели переписку и пытались выяснить, по чьей вине произошла поломка. После выхода сюжета в эфир, консенсус был найден: магазином, наконец, была проведена экспертиза. Оказалось что семья Штанюк напрасно подняла бурю.

Виктория Бирюкович, заместитель директора магазина «Чико»:

Результаты экспертизы показали, что товар является товаром надлежащего качества, а поломка, которая возникла, могла быть следствием неправильной эксплуатации данного товара.

Поскольку сама семья Штанюк сама оказалась виновата в поломке, им придется не только делать ремонт за свой счет, но и оплатить экспертизу.

Виктория Бирюкович, заместитель директора магазина «Чико»:

В соответствии с этим, мы попросили покупателей в добровольном порядке компенсировать нам расходы, понесенные нашей компанией на проведение экспертизы. Но до настоящего времени со стороны покупателей этого не было сделано. Пользуюсь случаем, просим еще раз урегулировать сложившуюся ситуацию в добровольном порядке.

А вообще, как однажды тонко и правильно заметил педагог Макаренко: «Войны взрослых - это трагическая ностальгия по войнам детства», сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.