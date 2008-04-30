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Правда ли, что скутер придется регистрировать?

30 апреля 2008 13:08
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Я хотел бы купить скутер. Но правда ли, что на него вводят права? И что скутер придется регистрировать?
 
Комментирует юрист Григорий Бузо:
 
На сегодняшний день Правила дорожного движения этого не требуют, но вопрос рассматривается, и скутеры в скором времени (возможно, к лету) будут приравнены к мотоциклам. Ведь по такой технической характеристике, как скорость многие скутера уже фактически не являются мопедами. Когда изменения произойдут, для управления скутером потребуются шлем, а также водительское удостоверение категории “А”. Что касается второй части вопроса, то регистрировать скутер придется в обязательном порядке. Причем вопросов по их регистрации будет много. Ведь не секрет, что многие граждане ввозили их в Беларусь окольными путями, нередко в разобранном состоянии и без документов. А это, как известно, таможенное правонарушение, которое предполагает помимо штрафа еще и конфискацию скутера. Ввозить транспортные средства на территорию Беларуси в разобранном состоянии нельзя. Как и собирать их из запчастей. Госавтоинспекция такие транспортные средства не зарегистрирует. Так что покупка скутера сомнительного происхождения – это пустая трата денег.
# Консультация юриста # Автозаконодательство

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