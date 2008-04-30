Я бы хотел узнать, кому положено социальное жилье и кто может встать на учет для его получения?
Комментирует юрист Григорий Бузо:
В соответствии с п.62 Положения «О порядке учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда», утверждённого Указом Президента РБ от 29.11.2005 № 565, жилые помещения социального пользования предоставляются следующим гражданам: гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания; гражданам, имеющим льготы в соответствии со ст.18 Закона о ЧАЭС; гражданам, имеющим заболевания, при наличии которых признается невозможным совместное проживание с ними лиц в одной комнате (квартире); инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, в соответствии с п.62.9 данного Положения жилое помещение государственного жилищного фонда предоставляется воинам-интернационалистам, инвалидам I и II группы, инвалидам детства, многодетным семьям, больным активной формой туберкулёза, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утвержденный бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения.