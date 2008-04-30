Кому положено социальное жилье?

Кто оплатит проезд к военкомату?

<DIV><STRONG>Я заканчиваю университет, зарегистрирован по месту пребывания (на 1 год) в Минске, а зарегистрирован по месту жительства в городе Рогачеве. Мне приходят повестки из Рогачевского РВК и я вынужден из Минска ездить на призывные мероприятия в Рогачев! При этом у меня проблемы со здоровьем, однако чтобы это доказать нашим призывающим органам мне нужно будет около 5 раз съездить в Рогачев и два-три раза в Гомель. Отсюда вопросы: могу ли я проходить призывные мероприятия в Минске, если нет, то где это написано, кто мне будет оплачивать все расходы, и могу ли я не явиться в РВК Рогачева, потому что у меня, банально нет денег, чтобы туда поехать?</STRONG></DIV> <DIV> </DIV> <DIV><EM>Комментирует начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь Вячеслав Ременчик:</EM></DIV> <DIV> </DIV> <DIV>В соответствии со статьей 18 Закона о воинской обязанности, учет призывников, граждан подлежащих призыву на срочную военную службу и службу в резерв, осуществляется в военкоматах по месту жительства призывников. В связи с этим призывник должен прибыть в военный комиссариат по месту постоянного жительства и пройти установленную законодательством медицинскую комиссию. И только если есть уважительные причины, например, тяжелая болезнь, призывник имеет право не явиться в военкомат своего города, однако в таком случае должны быть предоставлены соответствующие документы. Основанием для освобождения его от исполнения служебных или трудовых обязанностей является повестка, которая приходит из военного комиссариата. То есть руководитель предприятия, на котором работает молодой человек, обязан отпустить молодого человека для прохождения военного призыва. Что касается компенсации затраченных средств на поездки для прохождения призывных мероприятий, хотелось бы напомнить, что в соответствии с 57 статьей Конституции Республики Беларусь, защита отечества является священным долгом и обязанностью гражданина РБ.</DIV>