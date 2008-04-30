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Можно ли доверится племяннице?

30 апреля 2008 13:04
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У меня есть племянница. Скажите, могу ли я оформить доверенность на оформление сделки с недвижимостью на нее? Не будет ли служить препятствием то, что она родственница?

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

Доверенность можно оформить на любого гражданина по вашему усмотрению. Родственник это или нет – значения не имеет. Разница в данном случае будет касаться только госпошлины, взимаемой за оформление доверенности: на родственника она составит одну базовую величину, а на другого человека – две базовые величины.
# Консультация юриста

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