Можно ли доверится племяннице?

Перепланировка: куда обратиться?

<P><STRONG>Недавно наша семья получила новую двухкомнатную квартиру. Но нас не устраивает расположение комнат. Все хотелось бы изменить. Теперь есть идея заняться перепланировкой квартиры. Что и как мы имеем право сделать? Куда обращаться?</STRONG></P> <P><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:</EM></P> <P>В апреле 2007 года вступило в силу Положение о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах. Этим документом установлено, что разрешение райисполкома, а также разработка проекта требуются для:<BR>- установки (демонтажа) стационарного инженерного оборудования; устройства и замены систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, электроснабжения, канализации, мусороудаления, газоудаления, вентиляции;<BR>- устройства гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;<BR>- устройства балконов и лоджий;<BR>- других видов работ (по усмотрению райисполкома).<BR>Разрешение райисполкома без разработки проекта требуется для разборки существующих и устройства новых перегородок.<BR>Не требуются разрешение райисполкома и проект для:<BR>- установки (замены) межкомнатных дверей в пределах существующего дверного проема;<BR>- устройства подвесных (натяжных) потолков;<BR>- устройства и демонтажа стационарных шкафов и антресолей;<BR>- установки вентиляционных приборов;<BR>- замены электротехнических изделий и напольных покрытий на имеющие аналогичные технические характеристики;<BR>- замены электрических плит и сантехоборудования.</P> <P>Некоторые работы не требуют разрешения райисполкома и разработки проекта. Достаточно их согласования с ЖКХ, ЖСК и специализированными организациями, обслуживающими жилой дом:<BR>- установка индивидуальных приборов учета воды (согласование с ЖКХ, ЖСК);<BR>- замена оконных и балконных заполнений фасадов жилых домов, а также устройство неотапливаемых помещений за счет остекления балконов и лоджий (согласование с архитектурной службой района);<BR>- установка усиленных и дополнительных входных дверей (согласование с ЖКХ, ЖСК);<BR>- замена газовых плит, установка индивидуального прибора учета газа (согласование с обслуживающей организацией газового хозяйства).<BR>Чтобы получить разрешение на перепланировку или переустройство, необходимо обратиться с заявлением в райисполком. Изменения в помещении в результате работ, не требующих разработки проекта, не требуют и регистрации в организации по государственной регистрации недвижимого имущества.</P>