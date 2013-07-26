По вине ЖЭСа квартиры затопило с 9 по 2 этаж. Как жильцам получить компенсацию?

Новости Минска. По библейской легенде, Ной, предупреждённый Всевышним о всемирном потопе, построил ковчег, и не только сам спасся, но и спас все своё имущество. А вот жителям дома № 42 по улице Сурганова, что в Минске, обычная течь доставила множество проблем…

Спокойная и размеренная жизнь семьи Дробовых закончилась в тот день, когда в квартире повеяло сыростью. Долгие поиски и разбирательства привели супругов в шкаф.

Ирина Дробова:

В первых числах июня мы с супругом обнаружили вот эту течь, был очень неприятный запах, не могли понять, в чём дело. Заглянули сюда, обнаружили здесь, что, оказывается, течёт сверху, думали, соседи затопили, начали выяснять.

Но и у соседей этажом выше обнаружилась такая же проблема. Оказалось, всему виной разбушевавшаяся стихия и засорённая ливнёвка. Дожди, прошедшие на выходных, затопили дом с 9 по 2 этаж, а в квартире Дробовых нарушили привычный ход жизни.

Ирина Дробова:

Здесь должна храниться одежда, хранится она вот в таком виде, на стуле. Должен спать ребёнок, здесь плесень, никто сейчас не может жить здесь. Но самое главное, самое проблематичное и страшное, что никто не устраняет причину.

Говорят, что у природы нет плохой погоды. Однако о дождях и грозах жители дома думают с содроганием. И не удивительно: каждый, даже небольшой, дождик, вылетает для них в круглую копеечку.

Валентина Зарина:

Теперь как только большой дождь, и даже не очень большой, по стенам идёт потоком вода. Потоком! Она расплывается по панелям, по всей квартире. Вот это вам результат того. Вот видите, полы начали чернеть. Не только здесь, и дальше по всей прихожей, всё это идёт сюда, идёт туда под секцию.

А вот художникам, чьи мастерские расположены на верхнем этаже дома, повезло ещё меньше. Пострадали и картины, которые, возможно, со временем могли бы стать шедеврами…

Валерий Слаук:

Это перовой рисунок, это 3 месяца над ним сидишь, а потом, оказывается, за 5 минут это всё...

Если говорить совсем уж откровенно, то жаль не только затраченных усилий и вдохновения. Хорошая работа стоит денег, которые в нашем случае бесследно смыло водой…

Валерий Слаук:

Вот офорт, который стоит как минимум 3 миллиона, а вот что с него...

Надо заметить, что жители этого дома уже обращались в передачу «Добро пожаловаться!» осенью 2012 года с этой же проблемой. Тогда определённые меры были приняты, ремонт сделан, последствия залития устранены. Но, как видим, совсем ненадолго.

Григорий Ситница:

Зіму я перажыў і весну больш-менш без праблемаў. Зараз у суботу мая майстэрня абсалютна, можна сказаць, знішчаная. Знішчаны і пашкоджаны некалькі твораў маіх, кніжкі, цалкам знішчана асвятленне, зараз не працуе нічога ў маёй майстэрні. Выкарыстоўваць яе я зараз не магу, невядома, калі яна высахне і калі там будзе рэмонт нейкі. Паэтаму ў бліжэйшы месяц я там практычна працаваць не змагу. Так што зноў спадзяванне на сталічную тэлевізію, таму што тады вы мне дапамаглі, можа дапаможаце і цяпер.

И, правда, неужели коммунальные службы можно заставить работать только под жёстким контролем со стороны СМИ? И с наступлением дождливой поры корреспондентам «Добро пожаловаться» придётся каждый раз напоминать сотрудникам ЖЭС об их обязанностях?

Григорий Ситница:

Такі рэмонт нам не трэба!

И мы согласны с Григорием. Жители дома имеют полное право спать спокойно, не вскакивая с постели каждый раз, когда за окном забарабанит дождь. Ремонт ремонтом, но и о возмещении ущерба, нанесённого имуществу жильцов, забывать не стоит…

Елена Мойсейчик, юрист:

Либо самостоятельно устранить причиненный вред данному имуществу, либо в данном случае, любой жилец может настаивать на возмещении стоимости за причиненный ущерб от залития, и, соответственно, потом получить деньги или восстанавливать данное жилье за свой счет.

Если вдруг те ремонтные работы, которые будет проводить ЖЭС, не устроят пострадавшего по стоимости, он посчитает, что были использованы не достаточно дорогостоящие материалы, можно обратиться в экспертное учреждение, где есть возможность сделать самостоятельный расчет, после чего обратиться в суд. С возмещением ущерба за испорченные картины дела обстоят куда хуже.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае очень тяжело оценить художественную ценность картины в денежном эквиваленте. Что касается просто проведения экспертизы, определения стоимости, то здесь, скорее всего, можно посчитать только те материалы, которые были затрачены на эту картину - рама, сколько стоит рама (если имеется документ, подтверждающий ее стоимость) и холст.

И объяснять не надо, насколько ничтожную компенсацию можно получить за рожки да ножки - т.е. за раму и холст. Оценка стоимости картины обойдётся художнику в 1 млн. 200 тыс. рублей за предмет. Если высчитывать весь размер ущерба, сумма накапает немаленькая. Но художники не отчаиваются: им хватит таланта создать новые картины. А вот достаточно ли таланта у коммунальщиков, чтобы устранить обычную течь?

Олег Самойлик, главный инженер ЖРЭО Советского района:

Залитие квартир данных произошло из-за засора ливневой канализации. Т.е. тот ливень, который прошёл в последнее время, смыл всё, что было на кровле, и засорил канализацию. На сегодняшний день она прочищена, повторных залитий, я думаю, там не будет. Вместе с тем, подрядная организация «Минскремстрой» завершает работы по кровле.

Даже если ремонтные работы будут произведены в срок, можно ли будет ручаться за их качество? И вовсе не факт, что жильцам дома не придётся обращаться на «горячую линию» в третий раз…

Вот уж действительно, иногда решительный шаг вперед является результатом хорошего пинка сзади, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.