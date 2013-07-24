Студент подал в суд на автопарк за опоздание автобуса

Новости Беларуси. Дело принципа. Могилевский студент из-за опозданий общественного транспорта ... подал в суд на автопарк. Толкнула на подобный шаг молодого человека практически безвыходная ситуация. В районе, где он проживает, ходит только один автобус и маршрутки. Переплачивать за проезд не хочется. А графику движения общественного транспорта студент не доверяет. Не раз опаздывал на занятия. В очередной раз решил не спускать все на тормоза. И написал заявление.

Практически минута в минуту. Уверенность Александра Хамратова в приезде общественного транспорта неслучайная. Невероятно пунктуальными водители автобусов стали аккурат после того, как студент подал в суд на могилевский автопарк. Мера вынужденная, говорит Александр, но ей предшествовали веские причины.

Александр Хамратов:

Случаи бывали неоднократные, но я закрывал на это глаза, как и большинство граждан. Но однажды я опаздывал на деловую встречу, решил, чтобы такого больше не повторялось, довести дело до конца.

Для местных жителей автобус номер 24 фактически единственная связь с центром города. Остановка находится на самой окраине Могилева. Общественный транспорт ходит раз в полчаса. Потому расписание движения автобусов в этом районе практически каждый знает наизусть.

Согласно правилам, допускается опоздание общественного транспорта на 5 минут и опережение графика всего на 3. Так что возмущения граждан не беспричинны.

Александр, например, зафиксировал сразу два нарушения: в первом случае автобус приехал раньше на 5 минут, а во втором задержался почти на 10. Молодой человек был вынужден прибегнуть к услугам маршрутного такси, что порядком увеличило стоимость проезда. Правда, на занятия студент все равно опоздал. Потому доказать свою правоту стало для него делом принципа.

Александр Хамратов:

Раз автопарк повесил информационные таблички, это своего рода публичный договор, согласно гражданского кодекса, нужно соблюдать эти условия. Цена иска 10 тысяч руб. Но это формальный повод обращения в суд. На самом деле, чтобы заставить автопарк работать согласно расписания.

В могилевском автопарке подобного поворота дела явно не ожидали. В суд на них из-за сбоев в движении автобусов никто еще не подавал.

Виктор Лазаренко, директор Автобусного парка № 1 Могилева:

Если водитель нарушает график, он не получает премию. В данном случае автобус по технеисправности сошел с линии. Этот гражданин мог сесть на другой автобус, но он не захотел, сел на маршрутку, а потом решил подать в суд. Суд решит – будем платить.

По делу о несвоевременном приезде общественного транспорта уже прошло предварительное слушание. В суде присутствовали обе стороны. Автопарк своей вины не признает. Но это не пугает принципиального студента. Молодой человек намерен отстаивать свою точку зрения до конца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.