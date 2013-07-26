Минчанка, оставив вещи в камере хранения магазина, вспомнила о них лишь через месяц. Как вернуть имущество?

Новости Минска. Что имеем - не храним, потерявши - плачем. Эту истину минчанка Анастасия Барщевская испытала на своем личном примере. В одном из гастрономов столицы девушка забыла вещи в одной из ячеек камеры хранения…

Анастасия Барщевская:

Месяц назад я оставила вещи в продуктовом магазине. Пропажу обнаружила не сразу, а когда поняла, что вещи оставлены, решила, что теперь они мне не очень нужны. До магазина было ехать достаточно далеко, я живу в другом конце города, поэтому подумала, что пускай они немного полежат, а когда они мне понадобятся, я их потом заберу.

В пакете, забытом Анастасией, были вечернее платье и туфли. Целый месяц они оставались в продуктовом магазине, пока девушка не засобиралась на вечеринку. Тут-то она и вспомнила про свое платье, которое лежит в ячейке универсама в другом конце города.

Анастасия Барщевская:

Прихожу в магазин, говорю, что где-то месяц назад я оставила у вас свои вещи, показываю номерок от ячейки, на что мне администратор говорит: «Извините, две недели ваши вещи полежали в магазине, а теперь мы их просто выбросили».

Анастасия не понимает, по какому праву так радикально распорядились ее имуществом?

Анастасия Барщевская:

Я возмущена! Какое они имели право выбрасывать мои вещи! Что это за беспредел!

Администрации торгового объекта только руками разводит: ячейки магазина – отнюдь не бесплатная камера хранения. За месяц девушка могла бы найти время и забрать вещи, если они ей действительно так дороги.

Анастасия Барщевская:

Никакого ущерба магазину не было бы, если бы мои вещи чуть-чуть у них полежали.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то терял и находил. По закону, находку нужно всенепременно вернуть владельцу. Для этого следует обратиться в милицию или орган местного самоуправления.

Дмитрий Белый, старший лейтенант милиции, сотрудник отдела правопорядка Советского РОВД г. Минска:

Если в течение шести месяцев не установлено лицо, которое утеряло эту вещь, лицо, которое нашло вещь, имеет право на завладение этой вещью, то есть приобретение ее в собственность.

Храниться вещь может в милиции или у находчивого гражданина. Если рассеянного хозяина вещи все-таки удается отыскать, нашедший вполне может рассчитывать не только на волшебное слово, но и вполне реальное вознаграждение: 25 процентов от стоимости находки.

Кстати, чаще всего забывают и находят вещи в местах большого скопления людей: на вокзалах, в аэропортах, в метро.

Ирина Зубенко, заведующая камерами хранения станции «Минск-пассажирский»:

Вот это вещи, забытые пассажирами в поезде, на платформе, на вокзале. Вещи совершенно разные бывают: и велосипеды, и сумки, и чемоданы, и кондиционеры.

Найденную на вокзале вещь опечатывают и передают в комнату забытых вещей на тридцать календарных суток.

Ирина Зубенко, заведующая камерами хранения станции «Минск-пассажирский»:

Если в вещах находятся какие-то документы, обязательно созваниваемся и отправляем сведения, где можно получить вещь владельцу вещей.

За каждые сутки хранения в комнате забытых вещей хозяину придется заплатить тысячу двести рублей. Если в течение 30 суток он все-таки никак не дает о себе знать, находка передается на дорожный склад реализации. А там ее либо продают и деньги идут в государственную казну, либо выбрасывают. Точно так же поступают и с багажом из камеры хранения, за которым месяц не приходит владелец.

Так, быть может, в истории Анастасии Барщевской администрация магазина поступила правильно? Оказывается, в объектах торговли действуют совсем другие правила.

Елена Мойсейчик, юрист:

При наличии у потребителя ключа, который бы подтверждал передачу данного имущества на хранение, при предъявлении требования о возврате данного имущества, не имел права магазин свободно распоряжаться этим имуществом, в том числе выбрасывать его.

Когда мы кладем свои вещи в ячейку, мы заключаем с магазином договор хранения, где ключ - это подтверждающий документ. По закону, сроки хранения никак не ограничены - теоретически Анастасия могла бы не забирать свои вещи годами. Но на практике вышло иначе.

Анастасия Барщевская:

И я не знаю, к кому мне обратиться за помощью, потому что платье было красивое, дорогое. Кто мне вернет деньги, кто возместит ущерб?

По совету нашей программы Анастасия оставила запись в книге «Замечаний и предложений» магазина. Сейчас она собирается обращаться с иском в суд, чтобы и потребовать компенсации за причиненные ей материальные потери и моральные страдания. Остается только надеяться, что суд не отнесется к истице иронично и в должной мере оценит масштабы ее утраты.

А вообще, как показывает практика, лучше потерять то, что имел и затем страдать от утраты, чем вообще не иметь этого, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.