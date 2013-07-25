В 2013 году в Минске количество убийств выросло на 26%

Новости Беларуси. За первое полугодие 2013 года количество убийств в Минске выросло 26% по сравнению с 2012 годом, сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на старшего помощника прокурора Минска Сергея Балашева. Такие неутешительные выводы были сделаны на заседании коллегии прокуратуры Минска.

Кроме того, уровень преступности в Минске является самым высоким в Беларуси. Особенно сильно заметен рост убийств в Заводском, Первомайском и Московском районах. 72% всех убийств совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Также более чем на 7% возросло количество убийств, совершённых несовершеннолетними, сообщает ctv.by.

Напомним, совсем недавно пропала, а через две недели была найдена убитой 50-летняя минчанка Татьяна Слонимская. Преступление совершили молодые люди, чтобы завладеть её автомобилем. Машину они продали в Россию. (смотрите видео)