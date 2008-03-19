Факт передачи денег оговаривается в договоре

Работа за компьютером может считаться вредным условием

<STRONG>Я - секретарь в унитарном предприятии. Целый день мне приходится работать на компьютере. Является ли работа за компьютером вредным условием труда? Какие льготы положены по законодательству? <BR><BR></STRONG><EM>Отвечает юрист Екатерина Орловская:</EM> <BR><BR>Вредными считаются условия труда, подтвержденные результатами аттестации рабочего места, то есть результатами лабораторных измерений, которые подтверждают превышение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов (в случае с ЭВМ - это уровень электромагнитного и ионизирующего излучения; качество изображения - яркость, блесткость и т.д.; уровень статического электричества; ионизация воздуха; статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические локальные перегрузки мышц кистей рук; выделение вредных веществ из элементов конструкции и радиокомпонентов и т.п.). Кроме того, работник считается занятым во вредных условиях труда в том случае, если работает под воздействием вредных факторов не менее 80% рабочего времени. <BR><BR>Требования и условия труда при работе с компьютером в том числе антропометрические размеры рабочего места, продолжительность непрерывной работы с компьютером, периодичность и организация обязательных пауз для отдыха и т.д. регламентируются санитарными правилами и нормами СанПиН 9-131 РБ 2000 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычеслительным машинам и организации работы" (далее - правила). <BR><BR>Указанными правилами, в частности, предусматриваются обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры профессиональных пользователей ЭВМ. Так же правилами запрещено использовать на всех видах работ, связанных с использованием ЭВМ, труд женщин со времени установления беременности и в период кормления грудью. <BR><BR>Следует заметить, что при условии соблюдения требований вышеназванных правил, а так же при условии, что оборудование соответствует требованиям гигиенических нормативов (т.е. не является морально устаревшим, не лицензионным и т.д.) - работа с ЭВМ, скорее всего, не будет считаться работой во вредных условиях труда. <BR><BR>Однако, если вы по каким-то причинам считаете, что условия труда на вашем рабочем месте не соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, то, в соответствии со ст.222 Трудового Кодекса Республики Беларусь, вы вправе потребовать от нанимателя проведения аттестации рабочего места и, в случае подтверждения вредных условий труда, приведения их в соответствие с требованиями правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм, либо, если это невозможно, - установленных законом компенсаций за работу во вредных условиях труда (ст.225 ТК РБ). В свою очередь, обеспечение условий труда, соответствующих требованиям техники безопасности и производственной санитарии; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; постоянный контроль за уровнями опасных и вредных производственных факторов и другие мероприятия по охране труда вменены в обязанности нанимателю статьей 226 ТК РБ.