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Факт передачи денег оговаривается в договоре

19 марта 2008 10:29
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Собираемся покупать квартиру для приехавших к нам на постоянное жительство родственников из России. Но, честно говоря, боимся, как бы при покупке не возникли осложнения. Вдруг продавцы возьмут у нас деньги, а потом скажут, что не брали? Скажите, а можно ли передать деньги в присутствии нотариуса в момент подписания сделки купли-продажи? Можно ли при этом записать в договоре, что деньги переданы в присутствии нотариуса?

Комментирует юрист Николай Михайловский:

Государственный нотариус не может выступать свидетелем факта передачи денег. В договоре купли-продажи пишется, что деньги были переданы до подписания договора, либо что они перечислены на счет в банке, либо часть суммы гражданин получил до подписания договора, а вторую получит до определенной даты после подписания договора.
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