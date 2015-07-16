Пенсионер вынужден снимать жилье: дочь отказывается принимать извещение о продаже комнаты

Одна из радостей жизни — ее непредсказуемость. Но не для минчанина Леонида Николаевича. Еще недавно он жил счастливо и благополучно со своей женой и дочерью в трехкомнатной квартире. Но однажды доселе благосклонная судьба сделала резкий поворот — семья распалась и жизнь стала до такой степени невыносимой, что оставаться в своей же квартире Леонид больше не может.

Леонид Скуратович:

Квартиру в 2011 году разделили. Я разделил на три равные доли: на дочку, бывшую жену и себя. Там получалось ровно по 14 метров.

Для себя Леонид давно решил: ни с женой, ни с дочерью у него отношения больше не наладятся. В настоящем и будущим беспрерывные конфликты, скандалы и интриги. Жизнь втроем стала невыносимой и невозможной.

Леонид Скуратович:

Сейчас я проживаю у знакомых, до этого я снимал квартиру, что непросто было делать на пенсию.

Напрашивается одно-единственное решение — продать комнату в некогда родной квартире и уехать от греха подальше. Но не все так просто.

Леонид Скуратович:

Существует такой порядок, что я первым должен уведомить жильцов-соседей. Это уведомление послал, они его не получили, отказались получать.

Действительно, Леонид отправлял не одно письменное уведомление бывшей жене и дочери. Жена в свое время получила его. А дочь до сих пор отказывается.

А без письменного подтверждения продать комнату практически невозможно.

Виктория Осипова, адвокат:

На практике нотариусы отказываются удостоверять такие сделки, если не имеются доказательства о вручении этого извещения иным собственникам. В этом случае необходимо придумывать конкретный вариант действий, исходя из обстоятельств, сложившихся в этой семье.

Леониду уже начало казаться, что он бессмысленно стучится в закрытые двери. И до конца дней своих он так и будет снимать угол на стороне.

Все же выход из тупика есть: например, Леонид может попытаться отправить дочери телеграмму с обратным извещением о вручении. Если это не поможет, то путь один — суд.

Виктория Осипова, адвокат:

Если же дочь все же продолжит уклоняться от получения извещения, я порекомендовала бы гражданину встретиться с ней в суде, заявив иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности, и там разрешать этот вопрос. При этом дочь должна понимать, что в случае удовлетворения исковых требований, заявленных истцом, на нее могут лечь расходы, понесенные им в связи с данным иском.

Надо полагать, и бывшая жена, и дочь Леонида прекрасно понимают, что рано или поздно квартира из отдельной превратится в коммунальную, если, конечно, некогда родные люди не выкупят долю Леонида. Сроки на раздумье ограничен.

Виктория Осипова, адвокат:

На реализацию преимущественного права сособственников на покупку доли в праве собственности на квартиру законодатель отвел 1 месяц. Если в течение месяца с момента получения извещения сособственники не выразили желания и не приобрели имущество или отказались от приобретения, то собственник имеет право продать свою долю любому постореннему лицу.

Леонид Скуратович надеется, что однажды он все же сможет продать свои злосчастные квадратные метры и впоследствии найти жилье, которое станет для него действительно родным.