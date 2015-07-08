Конституционный суд Беларуси одобрил обновленный закон о госсимволах

Новости Беларуси. Конституционный суд Беларуси сегодня, 8 июля, одобрил обновленный закон о государственных символах. Специалисты подтвердили, что проект документа согласуется со всеми действующими законодательными актами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, новая редакция закона предусматривает запрет на использование изображения Государственного герба Беларуси на бланках, штампах и печатях негосударственных организаций.

Кроме того, там приводится список объектов, где должны быть установлены флаги. Сообщается, что новый закон должен помочь белорусам выработать уважительное отношение к государственным символам.