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Конституционный суд Беларуси одобрил обновленный закон о госсимволах

08 июля 2015 14:02
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Новости Беларуси. Конституционный суд Беларуси сегодня, 8 июля, одобрил обновленный закон о государственных символах. Специалисты подтвердили, что проект документа согласуется со всеми действующими законодательными актами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, новая редакция закона предусматривает запрет на использование изображения Государственного герба Беларуси на бланках, штампах и печатях негосударственных организаций.

Кроме того, там приводится список объектов, где должны быть установлены флаги. Сообщается, что новый закон должен помочь белорусам выработать уважительное отношение к государственным символам.

# Документы

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