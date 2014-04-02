Отзывы на ИП Жвирбля (кухни на заказ в Минске). Жалоба дошла до СТВ!

Олег Усачев:

Считается, что путь к сердцу мужчины лежит через кухню женщины. Героиня этого сюжета через свою кухню сперва попала в суд, а затем и в нашу программу.

Ключи от двухкомнатной квартиры в столичной новостройке по ул. Янковского, 44 семья Крук получила в июле 2013. Планировали, что уже новогодние праздники, 8 марта и дни рождения справят в новой, совмещенной с кухней гостиной. Увы, до сих пор никто ни из домочадцев, ни из гостей так и не смог вкусить прелесть домашнего уюта. Виной этому неудачно выбранный продавец мебели.

Наталья Крук:

Организацию по изготовлению кухни нашли в Интернете. Приехал парень, который достаточно квалифицированно проконсультировал нас касательно кухни, рассказал все о материалах. Изготовил нам эскиз.

14 сентября 2013 года был подписан договор и внесен аванс – $1 000. Остальные $3 000 следовало заплатить после установки кухни.

Наталья Крук:

При подписании договора дизайнер нам обещал срок изготовления кухни 30 дней.

Когда спустя месяц с момента заключения договора никто не позвонил, Наталья занервничала. А вдруг о ней и ее кухне и вовсе забыли!

Наталья Крук:

Через месяц мы начали звонить в эту компанию по тем телефонам, которые указаны в договоре. Дозвонились только через неделю. Нам каждый раз говорили, что кухню привезут завтра, на следующей неделе. В середине ноября мы поехали к ним в офис.

Благодаря своей настойчивости супруги Крук добились того, чтобы дело сдвинулось с места.

Наталья Крук:

27 ноября 2013 года приехали 2 парня-монтажника. Сказали, что от ИП Жвирбля. Частично нам ее установили. Когда дело дошло до установки фасада из крашенного МДФ, оказалось, что на нем брак.

Невооруженным глазом видно, то дверцы шкафчиков вдоль и поперек в царапинах. Но это еще полбеды. Наталья утверждает, что мебель установили совсем не так, как было изначально нарисовано в эскизе. Но и это еще не все! Мастера-сборщики, установив часть кухни, невозмутимо ретировались. Об окончательной сборке разговора не шло.

Плинтуса, которые должны были скрыть расстояние между мебелью и полом, оказались на 2 см уже. Теперь придется опускать всю кухню...

Наталья Крук:

Когда обнаружились, что фасады некачественные, они нам обещали через месяц переделать и привезти новые фасады. Однако через месяц никто к нам не приехал, новые фасады нам не привез. Мы написали им претензию, решили обратиться в суд Фрунзенского района. 4 января 2014 было подано исковое заявление в суд.

В заявлении Наталья потребовала устранения дефектов, полной установки кухни и оплаты неустойки за несколько месяцев задержки. Закончилось тем, что договор о купле-продаже был расторгнут. А дальше – больше.

Сергей Жвирбля, индивидуальный предприниматель:

Вернули ей предоплату, оставили кухню.

Сперва семья Крук была вполне довольна! Получилось, что, пусть и с дефектами, но у них появился кухонный гарнитур стоимостью $4 000! В суде потребители составили расписку, в которой изложили, что аванс они получили и претензий к ИП Жвирбля не имеют.

Наталья Крук:

Если первоначально претензий к этому ИП мы не имели, то сейчас они появились. И то судебное решение, что претензий не имеем, мы хотим обжаловать.

Дело в том, что Наталья, не могла спокойно без слез смотреть на злополучный гарнитур и поэтому заключила договор с новой компанией, обещавшей исправить дефекты. Увы, посмотрев на мебель, мастера заявили, что переделка обойдется в сумму, эквивалентную стоимости нового гарнитура. После короткого семейного совета и несложных подсчетов, Наталья с мужем решили снова обратиться в суд и требовать от предпринимателя Жвирбля компенсации за некачественную установку бракованного товара.

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителей»:

Если в судебном заседании было заключено мировое соглашение между продавцом (исполнителем) и потребителем, и по каким-то причинам (или вновь открывшимся причинам) оно не устраивает одну из сторон, они могут обжаловать решение в течение 10 дней. Если мировое соглашение не исполняется (как правило, продавцом или исполнителем) то можно, в соответствии со Статьей 461 Гражданского процессуального кодекса РБ, обратиться к принудительному исполнению.

Сергей Жвирбля:

Я вообще не понимаю, какие к нам могут быть претензии. Мы вернули ей предоплату, вернули кухню.

По-своему обе стороны можно понять. Семья Крук полгода живет в нервном раздражении и без кухни, которую она так ждала. Не добавляют радости и судебные хлопоты. Предприниматель Жвирбля также понес существенный ущерб: не только материальный, но и моральный! Репутация дорогого стоит. После подобного сюжета клиентов у него определенно убавится.

Олег Усачев:

В любом случае уже хорошо то, что стороны пытаются слушать друг друга и разрешить проблему. Потому что в жизни очень часто бывает так, что даже ни суд, ни судебные исполнители не в состоянии помочь потребителю вернуть деньги и поруганное достоинство.