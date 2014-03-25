У многодетной матери-одиночки хотят отобрать детей, а она судится и бьет милиционеров. Что теперь будет?

Олег Усачев:

Эти люди практически ушли в подполье. Который день мать троих детей минчанка Наталья Райкевич пытается сохранить целостность своей семьи. Каждую секунду она ждет, что в дверь позвонят и заберут самое дорогое, что у нее есть — детей.

Последние несколько лет года количество детей, находящихся в социально опасном положении в Минске, держится на уровне двух тысяч.

Цифры для двухмиллионного города невпечаляющие. Но если представить, что за каждым ребенком стоит маленькая, но уже встревоженная, а то и искалеченная судьба, то это безумно много. Саша, Вова и Света Райкевичи уверены, что их мама самая лучшая. Самая любимая. Самая заботливая.

Так уж устроена психология ребенка, что какая бы ни была мама, она все равно самая лучшая. Часто потому, что другой жизни они не знают. Органы опеки, правоохранители и учителя готовы с детьми поспорить, причем спор часто принимает радикальный характер. В нашем случае решением комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского района столицы дети гражданки Райкевич должны быть изъяты из семьи. Мама возмущена.

Наталья Райкевич:

Мы обычная семья. Я одна ращу троих детей. В этом месяце меня даже лишили и этих копеек.

Действительно, коль скоро принято решение об изъятии, то почему государство должно продолжать платить пособие по уходу за детьми? Более того, родители, чьих детей государство изъяло, обязаны оплачивать их содержание в приютах. Это около 1,5 млн рублей в месяц за одного ребенка. Кстати, в соответствии с декретом президента №18 у родителей, чьих детей изъяло государство, есть полгода на то, чтобы исправить положение.

Наталья Райкевич:

Я слежу за тем, как учится мой старший сын, как учится средний сын, как развивается моя девочка. Различные книжки, обучающие. Мы развиваемся, мы обучаемся. Я слежу, чтобы дети были умными, чтобы они успевали в школе, чтобы не было каких-то проблем с учебой.

Директор столичной средней школы №168 Марина Осипова утверждает, что проблемы есть. У детей слишком много пропусков, неподтвержденных справками. Наталья Райкевич уверена, что это домыслы и слухи. Однако с педагогами согласны и правоохранители.

Леонид Ушенин, пресс-офицер РУВД Октябрьского района г.Минска:

Указанная семья на протяжении долгого времени носила статус семьи, находящейся в социально-опасном положении. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних было установлено, что трое несовершеннолетних детей не посещают учебное заведение, в частности, среднюю школу.

Наталья утверждает, что за каждый пропуск она готова отчитаться документально. А весь сыр-бор — это ничто иное, как предвзятое отношение, клевета и домыслы.

Наталья Райкевич:

Различные сплетни, что я плохая мать, что я гулящая, что дома не ночую, дети постоянно одни дома. И не кормлю их, не ухаживаю за ними.

Наталья уверена в оговоре и готова поспорить. Женщина, чтобы дети были под ее постоянным присмотром, работает надомнице.

Наталья Райкевич:

Я занимаюсь вязанием. Я заказы выполняю различные. Одежду шью, игрушки мягкие шью. Вяжу шапки, шарфы, свитера.

Что касается скудного рациона, то Наталья, по ее мнению имеет на руках доказательства обратного. С недавних пор каждую продовольственную покупку мама фотографирует. А впоследствии, завтрак, обед и ужин.

Наталья уверена, свою правоту она сможет доказать. В прокуратуру района ушло заявление о клевете со стороны руководства школы, а также готовится исковое заявление в суд. Женщина надеется, что, что судья, посмотрев на фотографии молока, творога и кефира? примет правильное решение. Кроме того, гражданка Райкевич нашла 12 свидетелей, готовых под присягой подтвердить, что она образец материнской заботы и ответственности. Но пока суд да дело, Наталья Антоновна с детьми вынуждена скрываться от милиции.

Наталья Райкевич:

Ушли к моим знакомым жить. Мы сейчас, в принципе, бомжи. Мы сейчас нигде не живем, точнее в квартире этой не живем, а находимся в бегах, прячемся.

Какая мать не поймет Наталью? Но надо понять педагогов, правоохранителей и членов комиссии по делам несоврешенолетних, которые, прежде чем принять решение об изъятии, пытались вразумить маму. Неоднократно. Решения об изъятии — это кропотливое и хлопотное дело. Каждая ошибка на вес золота. То, что сегодня Наталья фактически оказывает сопротивление решению госорганов скорее играет против нее.

Леонид Ушенин:

При выбытии сотрудников милиции по место жительству мать оказала сопротивление, причинила сотруднику органов внутренних дел телесные повреждения. На настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ, то есть угроза либо причинение сотруднику внутренних дел телесных повреждений. Женщине грозит санкция до 6 лет лишения свободы.

Так можно доиграться не только до лишения родительских прав, но и свободы. Рвение матери отстоять своих детей заслуживает уважения. Но оно явно запоздалое. Эту бы энергию да в мирных воспитательных целях. На наш взгляд, Наталье следует в срочном порядке найти общий язык с педагогами, правоохранителями и членами комиссии. Показать и доказать, что она понимает серьезность ситуации и готова на все ради детей. Но пока Наталья пытается, что называется, диктовать.

Наталья Райкевич:

Пожалуйста, оставьте мою семью в покое. Я многодетная мама, я одна ращу этих детей. Мне очень тяжело. Не создавайте мне еще проблем, пожалуйста. В мире есть хорошие люди, а не только злые, которые хотят сделать какую-то гадость, подлость.

Очень хотелось бы, чтобы в этой истории все закончилось благополучно. Дети останутся с мамой, а мама, поняв, что воспитание — дело чрезвычайно ответственное, станет не враждовать с чиновниками, педагогами и правоохранителями, а сотрудничать. Хотя бы потому, что силы уж больно неравные. И чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы без родных детей.

Олег Усачев:

Я хотел бы обратиться к тем родителям, которые уже подошли к опасной черте. Потому что один неверный шаг и все полетит кувырком. Причем не у вас, а у ваших детей. А дети... Они просто не понимают, что делают, а вот взрослые совершают по-настоящему глупые поступки.