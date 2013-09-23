Белорусским милиционерам и военнослужащим внутренних войск запретили курить в форме

Новости Беларуси. Сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск МВД Беларуси запретили курение в форменной одежде. Также свободными от курения стали Административные здания отделов внутренних дел и прилегающие к ним территории. Нарушителей привлекут к ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, за курение в местах, где оно запрещено, для всех предусмотрен штраф до четырёх базовых величин — 400 тысяч рублей. Для этого достаточно просто запечатлеть курильщика, к примеру, на мобильный и сообщить в милицию. Меры борьбы с табакокурением планируют еще ужесточить. В Парламенте по этому поводу готовят новый законопроект.

Елену Благодатную здесь боятся, как огня. В силу своей профессии она ежедневно борется с дымом, вернее с курящими жильцами подъезда этого дома. Десятки составленных протоколов — уменьшили количество окурков, но пока о полном отказе от табака говорить рано.

Елена Благодатная, мастер ЖЭУ - № 6 Могилева:

Одни дышат этим и им это нравится. Почему другие должны вдыхать вот это вот?

Беседка — свидетель массовых перекуров — сейчас пустует. Антитабачный закон на брестском предприятии действует уже седьмой год. За это время полсотни сотрудников отказались от сигарет. Здесь курение, как нарушение трудовой дисциплины - карается рублем. Ведь это, по сути, отсутствие сотрудника на рабочем месте. Считаем, выкуривая за день 5-6 сигарет человек, как минимум, полчаса не работает. За неделю набегает два с половиной часа безделья, так за год проводят в курилке по самым скромным подсчетам 15 полноценных рабочих дней.

Наталья Пилипчук, юрист-консульт предприятия:

Люди, которые курят, подвергаются дисциплинарному взысканию — лишаются премии, а премии у нас хорошие.

В Беларуси уже созданы территории, свободные от курения, изменены требования к упаковке табачных изделий, запрещена их реклама, принят ряд нормативных документов. Однако, дымят повсюду — в рабочих кабинетах, на лестничных площадках, в кафе, на улицах, и даже в трех метрах от знака о запрете курения. Сейчас депутаты работают над новым законопроектом. По документу, свободными от табака должны стать учреждения общественного питания, рабочие места, места массового отдыха. В поездах дальнего следования и в самолетах. От пафосной привычки - затянуть сигару придется отказаться и героям вновь снятых кинолент, у Штирлица и Холмса трубку пока не отберут.

Законодательные новшества сейчас широко обсуждает общественность и сами Парламентарии. К примеру Александр Стецко до работы в Парламенте был главврачом. О вреде курения может рассказывать в деталях. Признается, сам «затягивал» табачный дым довольно долго, расстался с привычкой 8 лет назад «на спор». Сейчас ратует за то, чтобы молодежь выбирала «здоровье».

Александр Стецко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Здесь мы должны действовать сообща - как система здравоохранения, так и органы внутренних дел, ЖКХ, педагоги. Только вместе мы сможем решить эту проблему.

В законопроекте речь идет и о продаже табака. Сигареты в розницу хотят запретить в 100 метрах от учебных заведений, на вокзалах и станциях метро. А еще цена — планируют отпустить по полной.