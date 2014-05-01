Около Br20 млн должен выпускник белорусского колледжа учебному заведению за неотработку по распределению

Если раньше ВУЗы, техникумы и ПТУ выпускали дипломированных специалистов, то сегодня учебные заведения выпускают обладателей дипломов! Владелец диплома, о котором пойдет речь ниже, и поработать толком не успел, но долги накопил внушительные.

Бесплатное образование — это своеобразная сделка между студентом и государством. Государство оплачивает студенту учебу, а он, в свою очередь, обязан отработать эти деньги по месту распределения. Молодой специалист Алексей Жаров только на личном опыте смог оценить по достоинству всю серьёзность данной сделки.

Алексей Жаров:

В 2010 году я поступил в художественный профессионально-технический колледж. Закончил его в 2013 году.

Первым местом работы Алексея по специальности стала известная строительная компания ОАО «МАПИД». Она-то, по мнению парня, и стала началом бедствий.

Алексей Жаров:

Вступил в брак. Взял кредит по семейным обстоятельствам. Зарплаты не хватало, чтобы выплачивать кредит.

Несколько месяцев работы в организации молодая пара вспоминает с тоской. Денег не хватало даже на еду, не говоря уже о кредите. Ко всему прочему, у молодой пары вот-вот должен родиться ребенок. С коллективом отношения также не сложились. Алексей считает, что виною тому его трезвый образ жизни.

Алексей Жаров:

Я решил перераспределиться. Мне строительная организация дала срок 2 недели, чтобы я нашел другую строительную организацию и принес им документ, который подтверждает, что я перераспределяюсь, что меня берут на работу. В течение недели я нашел работу, принес этот документ. Когда пришёл с документами в «МАПИД», мне сказали, что мои документы подали на увольнение.

Причиной увольнения стали прогулы Алексея. По словам молодого человека, он не прогуливал, а честно отпрашивался у бригадира. На словах. Только этого никто не учёл. Итог: запись в трудовой книжке об увольнении по статье за прогулы. И теперь молодой специалист Алексей Жаров не имеет право перераспределиться до тех пор, пока не выплатит колледжу деньги за обучение.



Алексей Жаров:

На следующий день я поехал в колледж. Объяснили мне, что должен возместить ущерб в размере 18 млн. рублей. Других вариантов нет.

Татьяна Артемьева, консультант управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

При получении профессионально-технического образования стоимость подготовки составляет около 20 млн. рублей. Это при условии обучения 1 год. Если обучается 3 года на основе общего среднего образования, то, естественно, стоимость подготовки вырастает — 50-60 млн.

Сумма не малая, но и не такая ужасающая, как могла бы быть. Если бы Алексей учился в медицинском или военном колледже, всё было бы намного печальней. Молодому специалисту пришлось бы выплатить компенсацию раза в два больше.

Алексей Жаров:

На данный момент я не знаю, как мне поступить. Нигде официально не принимают на работу. В течение уже 5 месяцев я обязан выплатить колледжу более 18 млн.

Татьяна Артемьева:

Если вы получили извещение о возмещении средств, где вам предлагается возместить их в добровольном порядке в течение 6 месяцев. Не надо ждать истечения 6 месяцев. Можно обратиться в учреждение образования, проинформировать, что вы не планируете возмещать добровольно средства по какой-либо причине. Тогда учебное заведение может быстрее обратиться в суд, который вынесет решение. Согласно законодательству, с момента вступления в силу решения суда о взыскании с вас средств, уже может быть выдана вам справка о самостоятельном трудоустройстве.

Выплатив деньги за обучение, Алексей получит заветную справку и сможет найти себе место работы по своему усмотрению и желанию.

Вот уж действительно, глупость молодости проходит, когда человек начинает думать не как изменить мир, а как в нем преуспеть.

Надеемся, Алексей Жаров еще даст жару и преуспеет в этом безумном-безумном мире.