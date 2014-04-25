Минчанка жалуется на установленный навес у ее подъезда — жить в квартире стало невыносимо

Известно, что друг познается в беде, после чего становится товарищем по несчастью. Героиня этого сюжета уверена, что несчастье ей доставляет товарищество собственников.

Ванную комнату минчанки Лилии Слыш можно было бы назвать идеальным спа-салоном. Всё делалось с любовью и вкусом. Но радость от релаксации в райском уголке длилась недолго. Теперь каждый прием водных процедур членов семьи Слыш начинается с того, что они вынуждены при помощи жалюзи затемнять окна.

Лилия Слыш:

Ванная превратилась в подвал. Всё зеленое, страшное. А когда снег ложится, то здесь света нет вообще.

Действительно, попадающие в ванную солнечные лучи окрашивают не только интерьер, но и домочадцев в радикальный зеленый цвет. Виною тому навес из поликарбоната цвета весенней травы. День, когда навес появился над окном семьи Слыш стал мрачным.

Лилия Слыш:

Никакой согласованности, ни предупреждения.

Чтобы избавиться от раздражающего зеленого цвета, Лилия потратила около миллиона рублей на дополнительное освещение. Мириться с этим семья Слыш не желала и претензия с требованием демонтировать конструкцию ушла в товарищество собственников незамедлительно. Оказывается, за установку навеса проголосовали члены общего собрания товарищества. Цель — оградить здоровье и жизнь прохожих от льда и глыб снега.

Рассмотрев все варианты, члены собрания приняли следующее решение: навес — оставить! Как обоюдоудобный вариант — сделать его прозрачным. Это не спасет ситуацию, уверена Лилия.

Лилия Слыш:

У меня здесь детская комната. Когда идет дождь, я детей просто отправляю к себе в спальню, потому что находиться там просто невынасимо.

К слову, до сих пор решение общего собрания не подписано всеми участниками. Более того, на этом же заседании было утверждено строительство дополнительного навеса и с другой стороны дома. По иронии судьбы — снова над окнами квартиры семьи Слыш.

Лилия Слыш:

Тут сделают то же самое, перекроют доступ света. Я вообще тогда не понимаю, для чего мне балкон.

Как выяснилось, дело по установке навесов началось еще в 2010 году.

Елена Суходолова, начальник управления архитектуры и строительства Администрации Октябрьского района г. Минска:

Было принято решение Администрации, согласном которому, мы им разрешили разработку проектной документации и монтаж оборудования козырьков.

По проекту, эти навесы предназначены для того, чтобы защитить жильцов от падения глыб снега и наледи. Вопрос иной. Зима скоротечна, но вот навес раздражает жильцов круглогодично.

Елена Суходолова:

Проектировщик, конечно же, должен был разработать и предусмотреть все интересы, в том числе и жильцов квартир. Если была допущена какая-то неточность, я полагаю, этот вопрос можно рассмотреть дополнительно и предложить проектировщику какие-то разработать другие мероприятия, которые не будут ущемлять интересы граждан.

Если бы Лилия сразу обратилась в Администрацию района, дело пошло бы совсем иначе. Но женщина попыталась мирно решить вопрос с председателем товарищества собственников. Однако, увы, соседи стенания семьи Слыш не услышали, поэтому Лилия настроилась подавать заявление в суд. Перед этим она обратилась к специалистам судебно-экспертной коллегии, чтобы они проверили помещение на инсоляцию, то есть проницаемость световых лучей. В случае нарушений норм, заключение экспертизы станет серьезным аргументом в суде.

Константин Дадьков, заместитель директора судебно-экспертной коллегии:

В зависимости от типа жилого помещения, от количества жилых комнат и их расположения, необходимая инсоляция должна в дни весеннего и осеннего равноденствия достигать от 2 до 3 часов в день.

Проверка на инсоляцию обходится в среднем от 3 до 4 миллионов рублей. Поэтому сперва эксперты проводят предварительное исследование.

Константин Дадьков:

Это связано с тем, что в подавляющем большинстве при жалобах жильцов на нарушение норм инсоляции, расчетным путем при проектировании не подтверждается нарушение правил инсоляции.

И только если исследование подтвердит, что нормы нарушены, жильцам предлагается заключить договор на экспертизу.

Лилия Слыш:

Сейчас над этим навесом установили решетку. Я – за безопасность! Пусть оставляют эту решетку. Над подъездом пусть остается крыша, она мне не мешает. Но над моим окном пусть остается решетка, которая задерживает снег. Я согласна.

Если товарищество не услышит Лилию и оставит ненавистный навес на прежнем месте, женщина продолжит борьбу с еще большим энтузиазмом. И то, что она пойдет до конца — подтверждает даже этот сюжет.

Если дело дойдет до суда, мы с удовольствием расскажем, какой он вынес вердикт. Членам товарищества надо прекратить жить по принципу: горе товарища — радость коллективу.