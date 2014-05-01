Двор на Логойском тракте 39 в Минске скоро может превратиться в свалку

Анна Берестень:

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Вместе с кормушками на деревьях за домом висят пакеты. Явно их туда не птицы принесли. Весь мусор, который валяется под балконами – дело рук самих жильцов или прохожих. Те, кто на это смотреть не может, выходит и сам убирает. Хотя эта территория, как и дом, находится в поле ответственности местного ЖЭС.

Анна Ширяева:

Никто не убирает. Это с прошлого года вон там такой хлам и мусор.

Во дворе не лучше. Там ещё ко всему прочему добавляются ароматы, которые источают грязные переполненные мусорные контейнеры. В летнее время ко всей романтике присоединяются и назойливые жирные мухи, которые не дают покоя жителям первых этажей. В такой благоприятной и благовонной среде как не появиться грызунам? Они также уже тут как тут!

Анна Ширяева:

Я боюсь этих животных. Вон там у нас дырка и там они выбегают иногда. Тогда я бегу и кричу.

А к некоторым минчанам зоопарк переехал прямо в квартиру.

Ольга Климович:

Какая тут комфортность?! Муравьи ходят целыми днями и ночами. Невозможно в квартире. Уже даже не только на кухне, а уже и в комнатах.

Пока двор 39 дома обрастает хламом и грязью, деревья заселяются все интенсивней клещами. Уже есть пострадавшие.

Гахария Нугзар:

Плотно работаем с санэпидемстанцией. Приглашаем их, если какие-то специальные дезинфицирующие работы, они тоже выполняют, отрабатываем адресно при малейшем сигнале, т.е. это не в долгий ящик, ни через неделю, ни через месяц, а оперативно решаем эти проблемы. Тогда напрашивается вопрос: почему они к нам не обратились в ЖЭС?

Но этот вопрос так и остался вопросом. Одно очевидно, что во дворе не убирают дворники, а если и убирают, то делают это недобросовестно.

Ольга Климович:

Не моют окна. Ещё не мыли и неизвестно, когда помоют. Убирают, я не знаю, раз, может, в полгода.

Татьяна Чечнева:

Постоянно около подъездов выносят старую мебель. Это ничего не убирается. Стекло битое может быть, т.е. все что угодно.

В ЖЭС сообщили, что испытывают кадровый голод. Люди неохотно идут на вакансии дворников. Из-за этого пришлось последние 2 месяца сократить периодичность уборки подъездов и дворовой территории. А вместе с этим и заработную плату.

Гахария Нугзар:

Практически мы работаем с теми кандидатами, которых нам присылают социальные организации, которые занимаются устройством людей на работу. Ну, и люди там те, которые обязаны, которые имеют какие-то обязательства перед семьями, государством. Ну, у них и отношение, соответственно, такое же к работе. Отбыть свой срок, потому что у них большую часть заработной платы забирают на погашение тех долгов, которые они обязаны нести перед своими семьями и государством.

Ситуация понятна, однако не оправдывает ЖЭС. Ведь это в их обязанностях сделать так, чтобы вокруг жилых домов было чисто и комфортно. В конце концов, заставить дворников работать! Да, зачастую сами жильцы препятствуют своевременному вывозу контейнеров, так как загромождают подъезд к ним своими авто.

Анна Ширяева:

Постоянно после удаления мусора контейнеры остаются в течение дня, могут даже и 2-3 дня стоять. Мусор этот возле контейнеров кучами, и ещё очень неприятно, что возле этого подъезда, там, где стоят мусорные ящики, постоянно складывают мешки с мусором.

Гахария Нугзар:

Стараемся как-то с этим справиться, чтобы выполнять свои обязанности. Создать людям, живущим в нашем ЖЭСе все условия, которые им положено создать.

Хотелось бы верить. На решение проблемы у ЖЭС есть время, но тянуть нет смысла. Ведь если ждать, пока появятся добросовестные дворники, то в скором времени дом на Логойском тракте 39 исчезнет в слоях грязи и мусора. Смотреть на это нет сил и у маленьких жителей дома. Надо сказать, что кроме мусора есть и положительные моменты во дворе 39 дома. Своими силами жильцы стараются как-то облагородить территорию, чтобы невинно лежащие отходы, не были так заметны в свете эстетики самодельных клумб и распустившихся цветов.

Анна Ширяева:

Конечно, это сооружение, которое мы сделали возле нашего подъезда, оно очень примитивное, но, тем не менее, каким-то образом огораживает от людских топаний и бросаний мусора.

Когда кругом тебя мусор, то и в душе мусор. А с грязной душой чисто не проживёшь. Золотые слова. Однако жаль, что понятны не каждому. И знайте, если вы бросили мусор на улице, не забудьте хрюкнуть.

Олег Усачев:

И в завершение сюжета просьба ко всем телезрителям. Уважаемые, не выбрасывайте мусор из окна: потом его находят дети и надувают.