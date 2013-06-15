Обязаны ли сотрудники социального такси осуществлять транспортировку инвалидов-колясочников до машины?

Новости Минска. Героиня этого сюжета смогла победить рак, но в борьбе с равнодушием оказалась бессильной...

Более 5 лет минчанка Маргарита Бирилова - заложница в собственной квартире. Перенесенная в прошлом тяжелейшая операция – не единственное испытание, через которое пришлось пройти одинокой женщине.

Маргарита Бирилова:

В подъезде должно быть какое-то приспособление. Инвалид – это случается.

Недавно пенсионерка, добираясь до соседней комнаты, получила открытый перелом ноги. Какие увечья может принести более длительное путешествие, подумать страшно. Например, до социального такси, которым минчанка изредка пользуется.

Служба социального такси появилась в Минске в 2010 году и сразу же обрела широкую популярность. Транспорт предназначен для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но воспользоваться этой услугой Маргарита Абрамовна не может.

Маргарита Бирилова:

Ровно месяц мы ждали, пока будут волонтеры. Дали волонтеров с погранучилища, замечательные ребята, вот они меня снесли, в поликлинике мне оказали услугу, и потом эти же ребята поднимали меня сюда наверх. Понимаете, эти службы, центр этот, он должен быть укомплектован. Это никуда не годится, что директор центра обзванивает БРСМ, кто даст людей. Должны быть у них. Точно так же, как и хоспис. Должны помогать!

Родственников, которые могли бы помочь, у женщины нет. Ближайших соседей проблемы пенсионерки не волнуют. Вот и дожидается Маргарита Абрамовна волонтеров месяц, а то и больше.

Елена Филимонова, директор территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района Минска:

В программе социального развития прописано, что транспортировка до автомобиля не входит в наши обязанности. И межэтажная транспортировка до места нахождения автомобиля также не входит, также в лечебные учреждения для оказания экстренной скорой помощи. В обязанности водителя также не входит помощь в транспортировке.

Также Павел Руденя, инвалид по зрению с детства, считает, что доставка с места проживания – вещь не первостепенная.

Павел Руденя:

Меня все устраивает. Да, допустим, чтобы ездить на радио, я работаю 2 раза в неделю, я расписываю такси на месяц вперед. Меня все устраивает. Я очень доволен. Очень рад, что социальное такси появилось. Потому что людям с ограниченными возможностями будет сложно. Это я могу сесть в автобус и добраться. А инвалидам-колясочникам очень сложно.

По мнению руководства социального центра, проблема не только в нехватке волонтеров, но и в малом количестве машин. Кроме того, каждый волонтер занимает такое нужное для инвалидов свободное место. Да и времени тратится больше.

Маргарита Бирилова:

Но вообще, услугами социального такси можно пользоваться, но главное, чтобы им дали людей, чтобы они могли оказывать эту услугу.