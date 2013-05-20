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Абитуриенты, написавшие в бланках ЦТ нецензурные выражения, будут лишаться сертификатов

20 мая 2013 08:45
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Новости Беларуси. Абитуриенты, написавшие в бланках ЦТ нецензурные выражения, будут лишаться сертификатов и привлекаться к ответственности. Такое решение принято в Правительстве. Необходимость в этом появилась после того, как педагоги, проверяющие экзаменационные тесты, в ряде случаев столкнулись с информацией, не имеющей никакого отношения к  ответу, в том числе с использованием ненормативной лексики. По словам специалистов, подобные работы встречаются из года в год.

Внимательными абитуриенты должны быть и при заполнении личных сведений. Двойные или тройные отчества, фамилии, имена необходимо писать в четком соответствии с паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Образование # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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