Новости Беларуси. Абитуриенты, написавшие в бланках ЦТ нецензурные выражения, будут лишаться сертификатов и привлекаться к ответственности. Такое решение принято в Правительстве. Необходимость в этом появилась после того, как педагоги, проверяющие экзаменационные тесты, в ряде случаев столкнулись с информацией, не имеющей никакого отношения к ответу, в том числе с использованием ненормативной лексики. По словам специалистов, подобные работы встречаются из года в год.

Внимательными абитуриенты должны быть и при заполнении личных сведений. Двойные или тройные отчества, фамилии, имена необходимо писать в четком соответствии с паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.