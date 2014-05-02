Нужно ли отрабатывать выпускнику, если он профессионально непригоден по специальности из-за здоровья?

Вопрос программе «Добро пожаловаться» на СТВ задал житель Полоцка:

Я учусь на бюджете в колледже. После учебы обязан отработать 2 года. Что будет, если по окончании колледжа я окажусь профессионально непригодным по своей специальности по здоровью в связи с вновь открывшимся диагнозом.

Елена Мойсейчик, юрист:

Лицам, которые имеют медицинские противопоказания к работе по полученной специальности, место работы будет предоставляться с учетом состояния здоровья. Если все-таки невозможно предоставить такое место работы, то выпускник получает право на самостоятельное трудоустройство.