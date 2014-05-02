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Нужно ли отрабатывать выпускнику, если он профессионально непригоден по специальности из-за здоровья?

02 мая 2014 12:15
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Вопрос программе «Добро пожаловаться» на СТВ задал житель Полоцка:
Я учусь на бюджете в колледже. После учебы обязан отработать 2 года. Что будет, если по окончании колледжа я окажусь профессионально непригодным по своей специальности по здоровью в связи с вновь открывшимся диагнозом.   

Елена Мойсейчик, юрист:
Лицам, которые имеют медицинские противопоказания к работе по полученной специальности, место работы будет предоставляться с учетом состояния здоровья. Если все-таки невозможно предоставить такое место работы, то выпускник получает право на самостоятельное трудоустройство.

# Образование в Беларуси # Выпускной в Беларуси

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