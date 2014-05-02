Каким должно быть социальное жилье при сдаче жильцами?

Что хуже – социальный капитализм или капитальный социализм?

Минчанка Ирина Зудина выросла без родителей. Что такое семья она узнала только тогда, когда у нее появились муж и дети. Государство как может помогает таким детям. Не обошло заботой и нашу героиню.

Ирина Зудина:

В 1999 году получила социальное жильё на семью как сирота.

Жильё, пусть и социальное, для молодой семьи было мечтой.

Ирина Зудина:

Когда был младший сын маленький, ему чуть из-за сырости не выставили астму. Это был очень сильный аллерген и нам чуть не установили такой диагноз. Я боролась с плесенью. В итоге мне давали отписки, что условия проживания у меня соответствуют нормам.

Если чиновников Ирина так и не смогла победить, то плесень под ее напором пала окончательно. Постепенно квартира становилась по-домашнему уютной и родной.

Ирина Зудина:

Естественно, пока я проживала, я делала ремонт. Это детская комната (у меня здесь мальчик и девочка старшие жили). Я за свой счёт устанавливала двери, на новые меняла. Делала ремонт, создавала уют. Потолки у меня сделаны в зале. Я сделала на кухне арку.

Все бы хорошо, если бы не одно но. Как известно, социальное жилье никогда не станет собственным. А ведь хочется, чтобы стены были родными, чтобы их можно было оставить детям. И эта мечта однажды сбылась.

Ирина Зудина:

Мы построили квартиру и мне нужно сдать эту квартиру. ЖРЭО в данный момент у меня не хочет ее принимать, так как он считает, что я должна делать здесь ремонт. Все, в принципе, возможное я сделала.

Только вот как оказалось, этого не достаточно.

Ирина Зудина:

У меня возле дверей немножко приподнимался линолеум. Я просила своих друзей строителей мне помочь. Они мне вырезали аккуратненько. Заделали эти пороги. Приехал замначальника ЖРЭО, начал кричать, что я должна поменять весь этот линолеум.

И так раз за разом. При очередном осмотре квартиры, коммунальщики находили все новые и новые недостатки.

Ирина Зудина:

Маленький скол, надо подкрасить, царапинка, надо подкрасить. Я согласна. Трое детей, где-то кто-то бежал, зацепил. Я считаю это каким-то просто абсурдом.

Мало того, потолок, который когда-то Ирина с любовью и вкусом сделала в зале, требовали также переделать. Ирина не понимает, зачем? Но у чиновников из ЖРЭО ответ один — восстанавливай первоначальный вид.

Михаил Шкурдюк, юрист:

К сожалению, действующим законодательством не дано определения, что такое текущий ремонт. Даже в новом жилищном кодексе нет разъяснения данного понятия.

Так чего же хочет заместитель директора ЖРЭО Московского района? Оказалось немалого.

Игорь Бурш, заместитель директора по эксплуатации жилого фонда:

Мы считаем, что Ирина Иосифовна должна переклеить все обои, привести потолок в проектное состояние. Также побелить, покрасить, переклеить обои. Установить двери на кухню.

Для примера Игорь Владимирович предложил нам посетить две квартиры и посмотреть, какой должна быть социальная квартира при сдаче ее жильцами. Как видно, квартиры аккуратные, с хорошим ремонтом. Вот только квартира Ирины, на наш взгляд, ни чем не хуже.

Игорь Бурш:

Мы предварительно показали 2 квартиры. В таком состоянии квартиры должны сдаваться и приниматься старыми и новыми жильцами.

Может быть, вся загвоздка в том, что работникам ЖЭС не хватает объема работ? Ведь на ремонте социального жилья можно освоить неплохие деньги. Каким же должно быть социальное жилье при сдаче очередному жильцу?

Валерий Славашевич, адвокат:

В надлежащем состоянии должно находиться электрооборудование, газовое, санитарно-техническое оборудование, электропроводка, антенны, кабели, кабельные и телевизионные сети, чтобы вновь заселившийся человек мог при въезде в эту квартиру спокойно пользоваться всем находящимся в нем оборудованием.

Какими инструкциями, положениями и статьями руководствуются в ЖРЭО Московского района — непонятно. Но коммунальщики уверены в своей правоте.

Михаил Шкурдюк:

А если наймодатель считает, что еще что-то должно подремонтироваться, он имеет право обратиться в суд и попробовать доказать свою правоту. Я могу сказать однозначно: 99%, что доказать ему в суде свою точку зрения в данной ситуации будет непросто.

Поэтому Ирине не стоит так сильно переживать. Суд так суд! Последний, надо полагать, решит вопрос оперативно. И трехкомнатная социальная квартира по улице Есенина раскроет свои двери для очередных жильцов.

Неужели действительно, социальной остается только среда, в остальные дни чиновники всеми силами стараются от нас отбиться?