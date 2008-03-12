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Сначала - новый паспорт, а потом - фамилия

12 марта 2008 10:21
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Я как раз собиралась менять фамилию, уже и документы все собраны были. А у меня паспорт украли. Мне пояснили в ЗАГС, что нужно сначала восстановить паспорт. Потом - прийти к ним, сменить фамилию, а потом снова сменить паспорт, с уже новой фамилией.

Как нам пояснили в ОВИРе Московского района, убить двух зайцев одним выстрелом и сразу восстановить паспорт с уже изменённой фамилией не удастся. В данном случае, гражданке действительно придётся платить дважды госпошлину. Сперва восстанавливать утраченный паспорт, затем обращаться в ЗАГС, а потом - сменить на новый с новой фамилией.

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