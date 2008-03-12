Сначала - новый паспорт, а потом - фамилия

<STRONG>В течение трёх месяцев мне оказывали помощь в поликлинике, бесплатное питание на детей, а потом прекратили, сказали, что не положено, потому что мужу зарплату подняли. Так имею я право на эту помощь или нет, помогите разобраться в этой ситуации? <BR></STRONG><BR>Как нам сообщили в детской поликлинике № 23 Минска, мамы действительно вправе рассчитывать на ежемесячную помощь в виде детского питания. Как правило, белорусского производства, на сумму равную примерно 60 тысячам белорусских рублей. Для этого необходимо собрать ряд документов, и предоставить их в бухгалтерию медучреждения. Но есть ещё одно условие: Ежемесячный доход на члена семьи не должен превышать размера прожиточного минимума. Если же доход превышает указанную сумму, помощь Вам оказана не будет.
<STRONG>Недавно хотела приобрести в магазине йогурт, но ни на одной из упаковок не нашла четко нанесенной даты, до которой йогурт можно употребить. Обратилась к продавцу, на что мне ответили, что это вина изготовителя. Можно ли покупать такой йогурт? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Игорь Позняков:</EM> <BR><BR>Ваши подозрения небеспочвенны. Прежде всего, заметим, что на упаковке йогурта должна быть указана дата изготовления и в течение какого времени он пригоден к употреблению, либо должно быть указано до какого времени он годен к употреблению. Это обязательное требование к информации о товаре нанесенной на индивидуальной упаковке. Без указания данной информации товар не должен находиться в реализации. Срок годности исчисляется с момента изготовления товара, поэтому время поступления его в магазин не может служить доказательством качества товара. Потребителю нужно было потребовать предоставления удостоверения о качестве, которым должна сопровождаться каждая партия продукции и в котором указывается срок ее годности.
<STRONG>Примерно год назад моя старшая дочь уехала в Пензу и устроилась там на работу. Но прописана она по-прежнему со мной в квартире в Минске. И мне по-прежнему приходится за нее уплачивать коммунальные платежи. Что мне предпринять, чтобы не платить за отсутствующую дочь? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>Положение о порядке перерасчетов за оплату коммунальных услуг, вступившее в силу с 1 января 2006 года, предусматривает, что человек, который намерен куда-либо уехать на срок более 10 суток, должен поставить в известность в письменном виде ЖЭС. И не позднее семи календарных дней по возвращению предоставить документы, подтверждающие его отсутствие. Пункт 4 этого Положения гласит, что если данный порядок нарушен, то перерасчет не производится. Исключения из общего правила делается только в двух случаях - срочной госпитализации и взятии под стражу. А ваша дочь порядок нарушила, под исключение не попадает, следовательно, перерасчет сделан не будет. <BR><BR>Поскольку с такими вопросами к нам часто обращаются, то хотелось бы отметить, что перерасчет при условии соблюдения вышеуказанного порядка производится при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расходов воды и газа. Перерасчет также производится за такие виды коммунальных услуг, как вывоз твердых бытовых отходов, холодное и горячее водоснабжение, канализацию и газ. От внесения платы за отопление жилого помещения и пользование лифтами временно отсутствующие граждане не освобождаются. К нам также часто обращаются по поводу перерасчета те граждане, которые не проживают по месту прописки, но в пределах города. Заметим, что проживание в одном населённом пункте, но не по месту прописки, не является основанием для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг.
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