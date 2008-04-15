Как подарить или продать дом?

Мой отец уже в очень пожилом возрасте и он имеет домик в городе. Скажите, какие документы необходимо собрать, если он надумает его подарить мне или продать кому-нибудь другому?

Комментирует юрист Тамара Козловская:

Для удостоверения договора отчуждения жилого дома необходимо предоставить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, выписки из регистрационной книги организации по регистрации, справку налогового органа об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого жилого дома, справку из домоуправления о зарегистрированных в доме либо домовую книгу. При удостоверении договора необходимо согласие супруга (либо документы, подтверждающие его отсутствие) и согласие всех зарегистрированных в данном доме членов семьи. Если договор удостоверяется между близкими родственниками, данный факт необходимо подтвердить документально. Указанные документы может собрать нотариус по принципу <одно окно>. Для этого необходимо обратиться в нотариальную контору с паспортом и имеющимися правоустанавливающими документами на дом. Услуга эта бесплатная.