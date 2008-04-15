Хочу стать ремесленником!

Я с детства занималась в кружках творчества. Умею многое, но особенно мне удаются мягкие игрушки. Хотела бы заняться их изготовлением для реализации. Можно ли считать подобную деятельность ремесленной? И если да, то с чего начать дело?

Комментирует юрист Григорий Бузо:

Да, можно. Указ Президента Республики Беларусь от 21 января 2008 года № 28 дополнил Указ № 225 "О некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности" новым видом деятельности: "изготовление игрушек из ткани, кожи, соломы, глины или иных материалов".



Что касается второй части вашего вопроса, то физические лица осуществляют ремесленную деятельность по заявительному принципу, то есть без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Однако прежде чем приступить к работе, надо уплатить ремесленный сбор в размере одной базовой величины и подать заявление в налоговый орган по месту жительства о постановке на учет с указанием данных об уплате сбора. В заявлении также указываются фамилия, имя, отчество, место жительства. Документом, удостоверяющим постановку вас на учет в налоговом органе, служит извещение о присвоении учетного номера плательщика установленной формы.