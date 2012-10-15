Как избавиться от соседей, устроивших притон для алкоголиков?

Последние 5 лет покой Светлане Шевченко только снится. Когда в 2007 году в квартиру №57 по улице Бельского, 25 поселилась молодая женщина с ребенком, никто и не подозревал, что такое соседство скоро превратится в кошмар.

Светлана Шевченко, потерпевшая:

Дали ей эту квартиру как социальное жилье инвалиду II группы. Начали ходить сюда зэки, алкоголики. Квартира превратилась в притон. Выломали они двери, хозяйка квартиры месяц назад куда-то ушла, никто не знает, где она.

Действительно, никто не знает, где теперь обитает 36-летняя Ершова. Это, впрочем, не мешает местному бомонду приходить в ее квартиру круглосуточно.

Светлана Шевченко:

Квартира не закрывается, приходят, пьют! В квартире бардак, такой запах стоит! Невыносимо, ночью я не могу спать!

Социальное жилье под свои пристрастия приспособили местные пьяницы, и это при том, что в столице на социальное жилье стоит более 1,5 тысяч семей. И пока многодетные семьи и инвалиды томятся в ожидании заветных метров, квартира номер 57 превратилась в притон.

Светлана Шевченко:

Обращалась я и в милицию, и в домоуправление. Участковый придет – выгонит. А они через час снова собираются.

Действительно, сотрудники правоохранительных органов ходят в квартиру № 57, как на работу.

Алла Голубович, начальник пресс-службы РОВД Фрунзенского района:

Неоднократно по жалобам соседей туда вызывались сотрудники милиции, проводились разъяснительные и профилактические работы, в отношении гражданки собирались материалы по ее нарушению правил пользования жилых помещений, и для привлечения к ответственности данные материалы были направлены в ЖЭС.

Социальный притон является головной болью не только для правоохранителей, но и для коммунальщиков. Директор местного ЖЭС сообщил, что квартира на контроле, слесари устали забивать двери гвоздями, а мастеры – составлять протоколы. Отключено электричество, вода и газ.

Валерий Славашевич, адвокат:

В случае, если система продолжается 2 и более раз, представители ЖРЭО должны подать заявление в суд о принудительном выселении такого гражданина без предоставления жилого помещения.

Судя по всему, суд скоро оставит Елену Ершову без жилья, как однажды оставил ее без ребенка. Решением суда и органов опеки Елена была лишена родительских прав. Сейчас ее 4-летняя дочь находится в интернате.

Алла Голубович:

В настоящий момент готовятся документы для решения о выселении гражданки из этой квартиры. Квартира – служебная, и все вопросы будет решать исполком.

Кстати, дочь Елены Ершовой, невзирая на пребывание в интернате, прописана в этой квартире. Когда девочка станет совершеннолетней, она сможет вернуться хоть и в социальное, но родное жилье. Ну, а мама сама выбрала свой путь.