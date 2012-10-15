Наказание для пьяного водителя: штраф, тюрьма или конфискация автомобиля? (опрос)

Новости Беларуси. Каждая восьмая трагедия в Беларуси - по вине пьяного водителя. Этот день учителя преподаватель Татьяна Черкас запомнит на всю жизнь. В день трагедии Татьяна вместе с дочерью Катей шли в парикмахерскую. Планы перечеркнул красный «Мерседес».

Татьяна Черкас, потерпевшая:

Настолько неожиданно машина неслась, что я её даже боковым зрением не заметила. Поворачивала она или ехала по прямой, но в тот момент для них был зеленый свет. Я только услышала крик дочери и повернулась. Секунда - и красная машина передо мной и сильнейший удар.

Андрей Воронович, врач-травматолог Центральной городской больницы:

У одной — перелом костей голени со смещением, у второй — черепно-мозговая травма, перелом костей черепа. Планируется оперативное лечение.

Нарушителя задержали очевидцы и передали сотрудникам ГАИ. Освидетельствование показало, что водитель не был выпившим. Он был пьяным.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

На момент освидетельствования водителя автомобиля «Мерседес», который совершил наезд на 2 пешеходов, наличие алкоголя в крови показало более 2 промилле.

Инспектор ДПС Московского района города Минска Денис Минько штрафует водителей под мухой почти каждый день. А в этом месяце, чтобы задержать пьяного, даже пришлось применять оружие. Около заправочной станции по проспекту Дзержинского «Фиат» въехал в автоприцеп. Погоня напоминала экшен. Нарушитель дважды врезался в машину ГАИ, которая пыталась его блокировать. После предупредительных выстрелов в воздух, инспекторы прострелили лихачу колеса.

Денис Минько, инспектор ДПС ГАИ Московского района Минска:

Водитель 1991 года рождения неоднократно попадался за всякие хулиганства. Даже за угон привлекали неоднократно. Был в состоянии алкогольного опьянения, определили у него 1,92 промилле алкоголя. Прав на управление он не имел.

Максимум, что грозит лихачу - штраф. Пьяных водителей у нас предпочитают наказывать рублем. За шесть месяцев этого года из 1400 человек, которые второй раз попались пьяными, 1167 оштрафовали. Как правило, сумма не превышает 10 миллионов. Сейчас тюремный срок дают не сразу, а только если водитель попадётся трижды. Максимальный срок - 2 года.

О том, что наказание за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии нужно ужесточить, на этой неделе говорил президент Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным прокурором страны. Глава государства поручил разработать изменения в систему штрафов за вождение в нетрезвом виде. В таких случаях было предложено конфисковывать автомобиль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики:

Ответственность будет усилена в плане лишения свободы за управление, если при этом наступит смерть пострадавшего, однозначно значительно будут усилены меры наказания. И опять стоит вопрос конфискации транспортных средств.

Сергей Семыкин работает в исправительных учреждениях открытого типа уже 16 лет. Из 300 преступников в этом здании по статье 317 отбывают срок 20 человек. Все осуждённые, севшие за руль «под мухой» уже во второй раз, надеялись на штраф. Не повезло. Не повезло и Дмитрию Жуковскому. Бутылка пива - и осуждён на 1,5 года.

Дмитрий Жуковский, осуждённый:

Я не думал, что будет уголовная. Думал, что если в течение года, тогда попадаешь. Просто у меня прошло 4 года после того, как я попал в предыдущий раз. Думал, просто штрафом отделаюсь.

Условия содержания у осуждённых неплохие. Распорядок практически, как в любом общежитии. Единственное отличие - в 7 вечера нужно быть на месте. Дениса условия такого содержания вполне устраивают.

Денис Ярховец, осуждённый:

Ехал с работы домой. Выпивший был, остановили, и так 3 раза за год.

К сожалению, наше законодательство к таким преступникам относится более чем лояльно. А как относятся сами преступники к законодательству? Вот пример. На днях, осуждённый по 317-ой статье вместо работы сел за руль и совершил очередное ДТП. И снова- в нетрезвом состоянии.

Сергей Семыкин, начальник исправительного учреждения открытого типа:

У него родители состоятельные. Он говорил демонстративно, что в очередной раз получит срок, не связанный с лишением свободы, а получит только штраф около 30 миллионов. И чтобы больше такого человека не было на наших дорогах и он не ездил в нетрезвом состоянии, мной было принято решение отправить его по статье 415.

В других странах с подобными нарушителями не церемонятся. К примеру, в Британии штраф - до 10 тысяч долларов. Кроме того, пьяного водителя могут упечь за решетку на полгода. Если же есть хоть одна жертва, то виновнику грозит до 14 лет лишения свободы. К слову, у нас по Уголовному кодексу предусмотрено до 5 лет. В США — если водитель попадётся полиции пьяным во второй раз - 4 года тюрьмы. В соседней Литве - конфискуют автомобиль.

На улице Минской в Москве пьяный водитель сбил насмерть сразу семерых человек. Ещё трое в тяжёлом состоянии оказались в больнице. После этого происшествия об ужесточении мер к правонарушителям заговорили и в правительстве России.

Денис Минько, инспектор ДПС ГАИ Московского района Минска:

Я считаю, что меры нужно ужесточить, особенно водителям, которые повторно попадаются в состоянии алкогольного опьянения. Они в основном попадаются на одних и тех же автомобилях, поэтому я считаю, что эти автомобили необходимо конфисковывать.

Остаётся загадкой, что побуждает человека сесть за руль после спиртного. Ведь выход найти можно. Наталья Урбан 10 лет возглавляет компанию по доставке пьяных водителей и их авто домой.

Наталья Урбан, директор компании:

В начале недели количество клиентов меньше, а в конце рабочей недели порядка 20-30 вызовов. Наши водители только и успевают с одного вызова переезжать на другой.

За одни только выходные ГАИ задерживает около пятисот пьяных нарушителей по всей стране. Как правило, пик для любителей выпить и прокатиться с ветерком приходится на лето. Но уже это начало осени побило все летние рекорды.

Андрей Бобрик, инспектор ДПС ГАИ Воложинского РОВД:

Очень часто приходится ловить таких нарушителей. Недавно был такой случай: водитель скутера выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. К счастью, никто не пострадал, но факт остаётся фактом.

Искалеченные судьбы, поломанные жизни и даже смерть — все это зачастую итог опрокинутой перед поездкой рюмки. Масштабы проблемы больше, чем кажутся. Ведь на месте сбитого пешехода в любую секунду может оказаться каждый из нас.

Сергей Семыкин, начальник исправительного учреждения открытого тип:

Многие лица не понимают, что они сделали, как они сделали. А если будет конфискация транспортного средства! Как правило, граждане садятся на транспортное средство и как правило это автомобиль их близких, семьи.

Татьяна Черкас, потерпевшая:

Мы никогда не предполагаем в нашей жизни, что что-то может случится. Поэтому очень хочется, чтобы люди были очень осторожны и ответственны за свою жизнь и жизнь чужих людей. И всё-таки не доверять. Потому что много лихачей. И вот эта безнаказанность порождает новые преступления.