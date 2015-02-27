Муж воспользовался законным правом и выселяет бывшую жену с ребенком на улицу: есть ли выход из ситуации?

Судьба — это то, что нам навязывают, а то,что происходит на самом деле называется биографией. Автобиография героини этого сюжета такова, что по ней можно снять художественный фильм.

Любой закон не только справедлив, но иногда ещё и суров. Один из таких разделил жизнь героини нашего сюжета на «до» и «после». Причём «до» в этой истории — спокойная жизнь в квартире с её мужем и сыном, а «после» — постоянные метания по судам в поисках защиты и приюта.

Диана Залуговская:

Так получилось, что мы развелись и 2 марта 2014 года закон вступает в силу, в котором сказано, что бывшие члены семьи могут быть выселены на улицу без предоставления жилого помещения (ст. 95, п. 2).

Диана прожила со своим супругом 15 лет. Но, как иногда бывает, не сложилось, не срослось. Брак был расторгнут, а бывший муж уехал в неизвестном направлении навстречу новой жизни. По законной прописке женщина продолжала проживать со своим сыном в квартире бывшего супруга. Последний и не возражал. Однако недавно мужчина неожиданно вернулся и подал иск в суд с просьбой выселить экс-супругу и её пасынка куда их душе угодно.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

В связи с тем, что решение суда вступило в законную силу, оно является законным и обоснованным до тех пор, пока не будет отменено в установленном порядке вышестоящим судом.

В настоящее время женщина прошла все инстанции и везде ей было отказано.

Однако неудачи её не останавливали, она обратилась за помощью с надзорной жалобой к председателю Верховного суда Республики Беларусь. Увы, и здесь отворот-поворот.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

Закон был принят Парламентом Республики Беларусь. Нет такого закона, который не имел бы каких-либо недостатков. Я считаю, что он далёк от совершенства.

Многие принятые законы не раз подвергались поправкам и изменениям, они совершенствовались и менялись. Будет этот закон исключением или нет — покажет время.

А пока гражданке Залуговской необходимо проделать долгий путь, который больше похож, скорее, на круговорот воды в судебных залах, где всё сливается в одну запутанную и до сих пор нерешённую историю.

Диана Залуговская:

Я нормальный человек, полноценный человек с высшим образованием, я на законных основаниях была прописана, как жена своего мужа. И имела пожизненное право на пользование этой квартирой до вступления этого закона.

Кого же всё-таки относить к бывшим членам семьи в данном законе не уточняется.

И если с бывшими супругами всё понятно, то встаёт вопрос — является ли бывшим членом семьи ребёнок? Могут ли и его выселить на улицу без предоставления жилого помещения?

Диана Залуговская:

Мы имели дом, за которым я ухаживала, ремонтировала, в то время, когда мой муж отсутствовал, его, как говорится, не было в данной квартире, он не проживал, не оплачивал коммунальные услуги. Дому 42 года, он требовал ремонта.

Где искать людям, попадающим под эту статью, защиты до конца пока не ясно.

Единственное, что предлагают Диане — регистрация в Доме ночного пребывания.

Но этого варианта женщина боится как огня. И вполне по понятным причинам.

Диана Залуговская:

Прописываться в Доме ночного пользования и отмечаться там каждый день, иначе тебя снимут с этого учёта — это постыдно. Мы не хотим быть бомжами.

Однако и это ещё не все беды, которые свалились на эту семью.

10 лет женщина стояла на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также на предоставление жилья коммерческого пользования. Однако после потери минской прописки у семьи отняли и эту надежду.

А ведь в такую ситуацию может попасть любой из нас. Потому мы решили съездить вместе с Дианой в Дом ночного пребывания и увидеть, какие условия для дальнейшего проживания им предлагают. Однако в этом месте не обошлось без своих законов и правил, которые для Дианы, как и для любого другого нормального человека, — мера крайняя.

Павел Золотухин, директор Государственного учреждения дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства:

Правила внутреннего распорядка у нас самые элементарные, то есть не нарушать режим проживания. Сразу говорим, кто у нас желает проживать, чтобы они имели необходимых вещей минимум. Ни чемоданы, ни баулы мы не разрешаем. У нас таких условий нет, чтобы личные вещи содержать в большом количестве. У нас на одного человека 2,2 десятых метра. У нас ночлежка. Она и строилась под это дело.

Сносные условия – это, конечно, дело хорошее. Но мысль о том, что бок о бок с тобой будут жить самые разные люди, в том числе и люди с искалеченными судьбами и сложным прошлым не прельщает, а, скорее, сильно пугает.

Тамара:

Мы живём хорошо. Видите, и тепло, и уютно у нас, и чисто у нас. Я живу третий месяц уже. Что может не нравиться, если меня подобрали, согрели, помыли, одежду дали?!

История Дианы Залуговской пока, к сожалению, далека от своего полного завершения. Сейчас перед женщиной стоит очередная нелёгкая задача: добиться восстановления её очереди на жильё. Ведь тогда у неё появится надежда, хоть и небольшая, но надежда на нормальную жизнь. А мы, в свою очередь, будем следить за развитием этой истории и обязательно покажем, чем она завершилась.

А вообще, как показывает практика, женщина способна на все! Если ее не остановить. Мы надеемся, что Диану ничто не остановит!