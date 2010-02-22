Можно ли жить в квартире, находящейся в одном здании с теплостанцией?

Ликвидатор ЧАЭС Софья Сенкевич проживает в квартире, находящейся в одном доме с тепловым пунктом, от которого постоянно исходит шум.

Софья Кононовна — бывший Работник дома культуры в Хойницком районе. С гордостью рассказывает, как встречала высоких гостей, сидела за одним столом с артистами. Но это все в прошлом. Сегодня Софья Кононовна пытается забыть свою ликвидаторскую жизнь, однако нерешенные за долгие годы коммунальные проблемы не позволяют.

В далеких девяностых Софье Кононовне выделили эту квартиру как ликвидатору, но радости новая жилплощадь не принесла. Пенсионерка хочет, чтобы ей выделили другую квартиру с нормальными условиями.

Софья Сенкевич:

Когда получала квартиру, оказалось, что в доме находится теплоузел, который постоянно гудит. Я не хотела брать квартиру, но мне сказали, что это временное жилье.

После многочисленных жалоб Софьи Кононовны в различные инстанции три года назад ее лично принял мэр Минска и дал указание разобраться с этим вопросом.

Владимир Климов, местный житель:

Была создана комиссия, которую возглавил руководитель аналитического управления горисполкома Филатов. Комиссия пришла к выводу, что Софья Сенкевич имеет право на замену квартиры. Не допускается размещение под жилыми комнатами тепловых пунктов и насосных установок.

С того времени практически ничего не изменилось. Разве что писанины стало в два раза больше, а результата — никакого.

Владимир Климов:

Существует соответствующее постановление Совета Министров, предписание Мингорисполкома, согласно которым решается данный спорный вопрос. По сути, женщина столкнулась с бюрократической волокитой и неисполнением.

Однако в администрации Московского района пояснили, что Софье Кононовне три раза предлагали новую жилплощадь, но каждый раз принципиальная пенсионерка отказывалась: то этаж высокий, то район не тот. Устав от волокиты, Софья Кононовна перестала пускать коммунальщиков в свою квартиру.

Кунцевич, первый заместитель главы администрации Московского района:

Женщине нужно разрешить специалистам проектной организации обследовать квартиру, чтобы установить ее непригодность к проживанию. В этом случае квартира будет обменена на другую, равнозначную данному жилью.

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