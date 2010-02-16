Когда в Минске решится проблема нехватки общественных туалетов?

19 ноября 2002 года прогрессивная общественность впервые отметила Всемирный день туалета.

Несмотря на такой цивилизованный шаг, сегодня во многих городах, в частности и в Минске, общественных туалетов порой катастрофически не хватает.

Известно, что путь от подъезда до общественного туалета лежит через сломанный кодовый замок. Найти действующий туалет в городе — проблема. Общественных туалетов должно быть не только много. Они должны располагаться таким образом, чтобы их легко можно было найти.

Минчанка Зоя Тарасюк, проживающая по проспекту Независимости,23, уже не первый год пытается бросить этот вызов властям города.

Зоя Тарасюк, местная жительница:

— Общественные туалеты, расположенные в арках моего дома, закрыты. Люди справляют свои естественные надобности прямо в нашем дворе. Особенно актуально для городских праздников.

Летом прошлого года было собрание жильцов нашего дома, а также соседних домов по данной проблеме. Присутствовали начальник ЖРЭО Центрального района, начальник ЖЭС № 34. Нам сказали, что в туалетах нужно провести ремонт. Однако туалеты не ремонтируются — они просто закрыты. Почему никакие работы не производятся? Ведь рядом же Дворец Республики!

Сергей Резкий, заместитель главы администрации Центрального района г.Минска:

— Разработана проектная документация на ремонт данных туалетов. Работы должны начаться в этом году. Администрации всех районов дали указание всем торговым, культурным объектами, а также с объектами соцкультбыта и общепита представлять свои туалеты всем нуждающимся.

Правда, за отказ, никакой административной ответственности не предусмотрено. И посему не удивляйтесь, если администратор кафе или ресторана на вашу нужду закроет глаза и отправит восвояси. А вот мэрия Киева, к примеру, отбирает лицензию, если владелец заведения не пускает в свой клозет.

Если вы попали в эту пикантную ситуацию, прежде всего осмотритесь. Если поблизости есть ресторан, библиотека, университет, решительно зайдите туда и спросите, как пройти в туалет. Если вас не пускают, задаете вопрос: «А где написано, что я не имею право воспользоваться вашим туалетом?» По-прежнему отказывают? Требуйте книгу замечаний и предложений. Снова отказ? Идете к заведующему и так далее.

Кстати, о книге замечаний и предложений. Администрация заведения не имеет права не только отказывать вам в ее выдаче, но и даже спрашивать, что вы хотите в ней написать. Ответить вам обязаны в течение 15 дней.

Однако, несмотря на все трудности, чиновники обещают, что к 2011 году в Минске построят более 50 стационарных туалетов. Будем надеятся, что так оно и будет.

О том, что делать, если вам не хотят выдавать книгу замечаний и предложений, читайте ЗДЕСЬ.

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