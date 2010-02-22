Что делать, если в квартире запах непонятного происхождения?

Здесь налицо проблемы с вентиляционными шахтами: попал посторонний предмет или сосед задумал перепланировку на кухне.

Но что делать, если источник запаха не является бытовым?

Александра Масленникова:

Перед Новым годом я начала чувствовать запах, вроде как сигаретный. Потом запах стал едким. Голос у меня сильный, но за этот месяц я охрипла.

Правда, какие именно ароматы приходится вдыхать каждый день, Александра Ивановна не разберет.

Александра Масленникова:

Из ЖЭСа приходил мастер. Он мне сказал, что так может пахнуть новый линолеум или пластмасса, но ведь у меня в квартире уже давно ничего не делалось.



Выяснить причину посторонних запахов в квартире — не так-то просто. Для начала необходимо определить их источник.

Галина Мартьянова, заведующая отделения коммунальной гигиены Центра гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска:

Источник запаха в квартире может носить объективный и субъективный характер. Так, источник запаха имеет объективный характер, если он исходит или от какого-либо производства, размещающегося в данном доме, или от промышленного предприятия, которое располагается в санитарно-защитной зоне предприятия.

Субъективный характер источника запаха связан с индивидуальными особенностями обоняния человека.

В таком случае по заявке ЖЭСа специализированная лаборатория проводит исследование атмосферного воздуха. И если количество загрязняющих веществ действительно превышает допустимые нормы, нарушителей ждут санкции, а источник запаха подлежит устранению.

Галина Мартьянова:

Как показывает практика, чаще всего жильцы ощущают просто-напросто бытовые запахи, запахи канализации или запахи, ощущение которых связано с индивидуальной чувствительностью человека. Лаборатория определяет только те вещества, которые можно обнаружить с помощью специальных методик.

Жилец говорит: «Мне пахнет, а чем — не знаю, сделайте замеры». Никто не будет делать эти замеры, так как неизвестно вещество, на которое необходимо сделать замер.

Евгений Велигорский, главный инженер ЖЭС-68 Советского района г. Минска:

Мы обследовали эту квартиру, а также квартиры, расположенные с ней по соседству. Мы выяснили, что вентиляция работает нормально, тяга в каналах есть. В квартирах рядом запаха не обнаружено.

Так что случай Александры Ивановны скорее относится к разряду индивидуальной чувствительности. Бороться с надуманными запахами нет возможности ни у жилищных, ни у санитарных служб. А вот сколько государственных денег уходит на заведомо бесполезные обследования, можно только догадываться.

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