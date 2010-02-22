Что делать, если в квартире запах непонятного происхождения?

Но что делать, если источник запаха не является бытовым?
Александра Масленникова:
Перед Новым годом я начала чувствовать запах, вроде как сигаретный. Потом запах стал едким. Голос у меня сильный, но за этот месяц я охрипла.
Правда, какие именно ароматы приходится вдыхать каждый день, Александра Ивановна не разберет.
Александра Масленникова:
Из ЖЭСа приходил мастер. Он мне сказал, что так может пахнуть новый линолеум или пластмасса, но ведь у меня в квартире уже давно ничего не делалось.
Выяснить причину посторонних запахов в квартире — не так-то просто. Для начала необходимо определить их источник.
Галина Мартьянова, заведующая отделения коммунальной гигиены Центра гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска:
Источник запаха в квартире может носить объективный и субъективный характер. Так, источник запаха имеет объективный характер, если он исходит или от какого-либо производства, размещающегося в данном доме, или от промышленного предприятия, которое располагается в санитарно-защитной зоне предприятия.
Субъективный характер источника запаха связан с индивидуальными особенностями обоняния человека.
В таком случае по заявке ЖЭСа специализированная лаборатория проводит исследование атмосферного воздуха. И если количество загрязняющих веществ действительно превышает допустимые нормы, нарушителей ждут санкции, а источник запаха подлежит устранению.
Галина Мартьянова:
Как показывает практика, чаще всего жильцы ощущают просто-напросто бытовые запахи, запахи канализации или запахи, ощущение которых связано с индивидуальной чувствительностью человека. Лаборатория определяет только те вещества, которые можно обнаружить с помощью специальных методик.
Жилец говорит: «Мне пахнет, а чем — не знаю, сделайте замеры». Никто не будет делать эти замеры, так как неизвестно вещество, на которое необходимо сделать замер.
Евгений Велигорский, главный инженер ЖЭС-68 Советского района г. Минска:
Мы обследовали эту квартиру, а также квартиры, расположенные с ней по соседству. Мы выяснили, что вентиляция работает нормально, тяга в каналах есть. В квартирах рядом запаха не обнаружено.
Так что случай Александры Ивановны скорее относится к разряду индивидуальной чувствительности. Бороться с надуманными запахами нет возможности ни у жилищных, ни у санитарных служб. А вот сколько государственных денег уходит на заведомо бесполезные обследования, можно только догадываться.
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