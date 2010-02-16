Кто должен делать ремонт в аварийном доме?

Одинокая молодая мама Ника Горинович уже не первый месяц пытается узнать, кто должен делать ремонт в ее доме, который находится в аварийном состоянии.

Температура в доме Гориновичей редко поднимается выше 0.

Ника Горинович:

Здесь вообще падала крыша. Сейчас подпираем ее палками. После того как упала крыша, мы вызывали комиссию. Нам выплатили всего лишь 30 тысяч рублей. Пытались заделывать дыры пенопластом. Когда идет дождь, вода течет в дом. Я вынуждена с 8-месячным ребенком жить у соседей, так как условий для проживания нет.

Я обратилась в ЖЭС № 90, чтобы составить акт о температуре в доме. Диспетчер мне сказал, что на самом деле мы относимся к ЖЭСу № 11. В ЖЭСе № 11 мне сообщили, что к ним мы тоже не относимся.

Недавно семье Горинович пришло письмо, в котором их уведомили, что их дом идет под снос. Сроков в корреспонденции не указали. Это для Ники стало еще одним поводом для обращения в коммунальные службы.

С вопросом «Кто же должен произвести ремонт в аварийном доме?» мы обратились в администрацию Московского района.

Ольга Верамей, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Московского района г. Минска:

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, собственник проводит поддерживающий ремонт за свой счет.

Однако если дом не подлежит восстановлению, администрация идет на встречу собственникам таких жилых домов.

Ольга Верамей:

Собственник дома должен обратиться в администрацию. В свою очередь, администрация обследует данный дом и определит возможность восстановления. Если жилье посчитают непригодным, то тогда или выделяется подменный жилищный фонд, или, если объект подлежит сносу, до сноса выделяется другое помещение.

В настоящее время утвержден проект, по которому до 2015 года все дома, находящиеся по переулкам Михалово, снесут, а собственникам жилых домов выделят квартиры.

Семейству Горинович мы советуем не ждать 5 лет, а попросить о подменном жилом фонде, тем более что существует инстанция, которая занимается этим вопросом.

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