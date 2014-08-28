Житель Минска задает вопрос:

2 года назад я продал автомобиль своему знакомому по доверенности. Мой знакомый продал этот автомобиль еще кому-то. Теперь не знаю, как мне можно снять авто с регистрации. Адрес последнего покупателя я не знаю. Можно ли снять автомобиль с учета без предоставления автомобиля?

Елена Мойсейчик, юрист:

В такой ситуации, чтобы снять такое транспортное средство с учета, его необходимо предоставить в ГАИ и предоставить документы, подтверждающие законность владения. Пока автомобиль зарегистрирован на ваше имя, то вы являетесь его официальным владельцем и несете всю полноту ответственности за эксплуатацию такого автомобиля. Если транспортное средство будет оштрафовано, то вы будете оштрафованы как собственник транспортного средства. Для снятия такого автомобиля вам этот автомобиль и сегодняшнего его владельца необходимо разыскать.