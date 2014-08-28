Прямой эфир

Как вернуть деньги в случае несоблюдения условий договора исполнителем?

28 августа 2014 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Житель Логойска  задает вопрос:
Мы заказали кухню. По договору кухня должна быть изготовлена в течение 2 недель с момента подписания  договора. Но на сегодняшний день на наши телефонные звонки никто не отвечает. Также мы внесли 50% предоплаты. Как вернуть деньги?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с требованиями действующего законодательства вы имеете полное право, если требования договора в данном случае не выполнены со стороны исполнителя, обратиться сначала с письменной претензией непосредственно к исполнителю заявления с требованием о расторжении договора. В случае, если исполнитель данные требования в досудебном порядке не удовлетворит, то вы в праве обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно в вашу пользу будет взыскана неустойка за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и вы в праве рассчитывать на компенсацию морального вреда.

# Консультация юриста # Некачественный товар # Елена Мойсейчик

Другие новости рубрики

Все новости
Куда обращаться, если не отдают заработную плату по договору подряда?
28 августа 2014 08:55

Куда обращаться, если не отдают заработную плату по договору подряда?

12-летний ребенок украл в магазине телефон. Кто будет отвечать за кражу?
28 августа 2014 08:51

12-летний ребенок украл в магазине телефон. Кто будет отвечать за кражу?

В Беларуси продолжается обсуждение антикоррупционных мер
22 августа 2014 07:52

В Беларуси продолжается обсуждение антикоррупционных мер