Как вернуть деньги в случае несоблюдения условий договора исполнителем?

Житель Логойска задает вопрос:

Мы заказали кухню. По договору кухня должна быть изготовлена в течение 2 недель с момента подписания договора. Но на сегодняшний день на наши телефонные звонки никто не отвечает. Также мы внесли 50% предоплаты. Как вернуть деньги?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с требованиями действующего законодательства вы имеете полное право, если требования договора в данном случае не выполнены со стороны исполнителя, обратиться сначала с письменной претензией непосредственно к исполнителю заявления с требованием о расторжении договора. В случае, если исполнитель данные требования в досудебном порядке не удовлетворит, то вы в праве обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно в вашу пользу будет взыскана неустойка за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и вы в праве рассчитывать на компенсацию морального вреда.