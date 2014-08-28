Житель Минска задает вопрос:

Можно ли вызвать ГАИ, если на стоянке около дома выезд машине заблокировала другая машина?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации вызов сотрудника ГАИ будет правомерен, так как остановка и стоянка транспортных средств строго регламентируется правилами дорожного движения. Соответственно, остановка и стоянка транспортных средства запрещена в местах, где стоящие транспортные средства создают препятствия для движения. Если такое транспортное средство заблокировало ваш автомобиль, то вы абсолютно правильно можете вызвать сотрудников ГАИ.