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Можно ли вызвать ГАИ, если на стоянке около дома выезд машине заблокировала другая машина?

28 августа 2014 09:03
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Житель Минска задает вопрос:
Можно ли вызвать ГАИ, если на стоянке около дома выезд машине заблокировала другая машина?

Елена Мойсейчик, юрист:
В данной ситуации вызов сотрудника ГАИ будет правомерен, так как остановка и стоянка транспортных средств строго регламентируется правилами дорожного движения. Соответственно, остановка и стоянка транспортных средства запрещена в местах, где стоящие транспортные средства создают препятствия для движения. Если такое транспортное средство заблокировало ваш автомобиль, то вы абсолютно правильно можете вызвать сотрудников ГАИ.

# Консультация юриста # ГАИ # Елена Мойсейчик

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