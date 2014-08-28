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Можно ли выйти на работу до окончания декретного отпуска?

28 августа 2014 09:05
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Вопрос:
Я нахожусь в декретном отпуске. Ребенку 2 года, он ходит в детский сад, Имею ли я право выйти на работу до окончания декретного отпуска? Должна ли я об этом как-то заранее предупредить моего работодателя?

Елена Мойсейчик, юрист:
Вы имеете право использовать отпуск по уходу за ребенком полностью либо по частям в любой продолжительности. Как правило, работницей подается письменное заявление с указанием даты, с которой бы она хотела выйти на работу. Наниматель не в праве отказать работнику, получившему отпуск по уходу за ребенком (до достижения ребенком возраста 3 лет), в выходе из отпуска независимо от того, какая продолжительность отпуска была использована работником.

# Консультация юриста # Отпуск # Елена Мойсейчик

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