Можно ли сдать бытовую технику, купленную в комиссионном магазине, если оказалось, что в ней есть производственный дефект?

Наталья Алферчик купила в комиссионном магазине утюжок для волос. Дома оказалось, что у него есть дефект — он не нагревается до нужной температуры. Можно ли сдать этот товар или вернуть уплаченные за него деньги?

Наталья Алферчик:

Купила в комиссионном магазине утюжок для волос. С продавцом проверили его — работал нормально. Пришла домой, проверила утюжок. Оказалось, что мои волосы он не выпрямляет, так как не нагревается до нужной температуры.

Слышала, что при производственном браке я имею право вернуть товар и получить за него деньги. Я обратилась с такой просьбой к продавцу, но она мне отказала.

Если бы эти щипцы для волос были куплены в обычном магазине бытовой техники, то потребитель без труда обменял бы их на качественные либо вернул денежную сумму. Но коль покупка особая — комиссионная — предъявить такие требования магазину не получится.

Антонина Полякова, консультант Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь:

Товар, приобретенный в комиссионной торговле, обратно от потребителя не принимается. Но вместе с тем здесь есть исключение. Если в товаре были явные недостатки и продавец их не оговорил, то потребитель имеет право обратиться к продавцу с претензией на качество товара именно по этим недостаткам.

Что касается скрытого производственного дефекта (его, кстати, еще нужно будет доказать), комиссионный магазин ответственности не несет.

Антонина Полякова:

Если в таком товаре проявится какой-то скрытый производственный недостаток, то потребитель имеет право предъявить претензию по качеству первому продавцу — тому, кто изначально реализовал данный товар.

Найти этого продавца будет несложно, если вместе с покупкой вам выдали гарантийный талон. Но что делать, если этот документ не сохранился или срок гарантии давно истек?

Антонина Полякова:

Если товар отечественного производства, то претензию по качеству товара можно предъявить его изготовителю.

За качество изготовитель отвечает в течение срока службы изделия. Как правило, на бытовую технику он не превышает 10 лет. Увы, если этот срок службы истек, предъявить претензии будет некому. Поэтому, чтобы не прогадать, нужно тщательно проверять качество товара перед покупкой и думать, стоит ли приобретать вещь за полцены, но не иметь при этом никакой гарантии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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