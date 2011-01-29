Можно ли наказать хозяйку бульмастифа, который покусал женщину и ее спаниеля, через 2 месяца после случившегося?

Минчанка Ирина Пальчевская до сих пор не может забыть инцидент, который с ней произошел 12 июня 2010 г. В тот день обычная прогулка с любимым домашним питомцем — американским кокер-спаниелем Айком — едва не закончилась трагедией.

Ирина Пальчевская:

Во дворе дома на детской площадке находилась моя соседка Колесник Мария Игоревна с собакой породы бульмастиф без намордника и без поводка. Мы возвращались домой. Мы не дошли до подъезда 100 метров, как на нас, на моего пса напала эта собака. Хватка у нее мертвая.

Если бы подобная история случилась, к примеру, в Германии, хозяйке бульмастифа грозил бы штраф до 50 тысяч евро! А в Чикаго собачье дело могло обернуться полугодовым тюремным заключением. Но вернемся к нашим собакам. Разнять грызущихся питомцев женщинам удалось не сразу. Бульмастиф намертво схватил американского кокер-спаниеля Айка и не отпускал в течение нескольких минут. Крики и визги во дворе подняли на ноги всех жильцов дома. На помощь Ирине бросился ее супруг и дочка.

Игорь Пальчевский:

Я выбежал из подъезда. Старшая дочка уже стояла в дверях с собакой на руках. Собака была вся в крови, а моя жена стояла там, разбиралась с ней. У нее тоже руки были все в крови.

Соседи вызвали милицию. Ирина, защищая свою собаку, сначала даже не почувствовала, что получила травму.

Ирина Пальчевская:

Я защищалась рукой, и собака мне разорвала палец. После этого были скорая, больница, больничный. Потом пришло письменное сообщение, что мое заявление было направлено в ЖЭС-103.

Ирина написала заявление в милицию с требованием привлечь свою соседку к административной ответственности за нарушение правил выгула собак. Белорусские штрафы не в пример мировым гуманны: хозяйке бульмастифа максимум светило бы 300 000 рублей. И здесь ключевое слово «бы». Потому что даже эта символическая сумма сиволической так и осталась. Городской отдел внутренних дел, куда Ирина отдала свое заявление, не торопился с выяснением обстоятельств по делу.

Федор Исаев, главный инженер ЖЭС №103:

Документы из милиции по обращению жильца, которого покусала собака, поступили к нам на рассмотрение только через два месяца после случившегося. В связи с этим по истечению сроков мы уже не имеем право заводить никакие административные дела.

Раз так, про Ирину и ее заявление забыли. Женщина ждала полгода и наконец обратилась на горячую линию телеканала. Но было уже поздно...

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Срок привлечения к административной ответственности по данной статье составляет 60 дней. Поскольку все материалы были получены ЖЭСом по истечении 60 календарных дней, соответственно, срок для привлечения к административной ответственности уже истек.

А это означает, что соседка Ирины по-прежнему может игнорировать закон и выгуливать своего бульмастифа где ей заблагорассудится без намордника и поводка. До очередной кровавой истории. Ирине же на сегодня из-за задержки ее заявления в органах правопорядка не приходится рассчитывать даже на возмещение морального ущерба, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Федорец:

Пострадавшая женщина может лишь потребовать возмещение расходов, связанных с лечением, а также расходов, связанных с приобретением лекарственных средств. В данном случае законодательство Республики Беларусь компенсацию морального вреда не предусматривает.