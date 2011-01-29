Можно ли сдать новую куртку, из подкладки которой вылезает ворс?

Татьяна Кранцевич купила на рынке куртку. Сразу после покупки оказалось, что из подкладки новой одежды выбивается ворс.

Татьяна Кранцевич:

Купила куртку на рынке. Буквально один раз надела, когда я ее сняла, то по всей одежде был ворс.

Татьяна сразу поспешила обратиться к продавцу. Правда, последний категорично заявил: возвращать деньги за товар не собирается!

Татьяна Кранцевич:

Я считаю, что изделие некачественное, потому что ворс не должен пробиваться через прокладку.

Является ли брак заводским? Такой вердикт может вынести только квалифицированный эксперт.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

Вданной ситуации дефект является производственным и не допустим в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Этот дефект называется «миграцией утеплителя через ткань подкладки». Поэтому основания для расторжения договора купли-продажи в данной ситуации у вас есть.

Итак, как мы выяснили, брак в новой куртке — вина производителя. Но для возврата денег или обмена изделия необходимо иметь на руках письменное заключение эксперта.

Геннадий Богдан:

В соответствии с нормативно-техническими документами, верхняя одежда не является гарантийным товаром и гарантия на нее не требуется. Поэтому обязанность доказывания возлагается на потребителя.

Так что теперь мы советуем Татьяне провести экспертизу за свой счет. В любом случае вместе с возвратом денег за некачественное изделие эти расходы продавец обязан возместить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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