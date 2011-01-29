Можно ли сдать в магазин 5 новых трубок обоев?

Допустим, вы купили в магазине пять трубок обоев, но они не понравились вашей жене по расцветке. Можно ли вернуть обои обратно в магазин?

Олег Усачев:

Обои можно вернуть в течение 14 дней со дня покупки в том количестве, в котором их приобретали. Кстати, товар не должен быть в употреблении, а у потребителя должны быть доказательства его приобретения, например чек.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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