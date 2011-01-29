Прямой эфир

Можно ли сдать в магазин 5 новых трубок обоев?

29 января 2011 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Допустим, вы купили в магазине пять трубок обоев, но они не понравились вашей жене по расцветке. Можно ли вернуть обои обратно в магазин?

Олег Усачев:
Обои можно вернуть в течение 14 дней со дня покупки в том количестве, в котором их приобретали. Кстати, товар не должен быть в употреблении, а у потребителя должны быть доказательства его приобретения, например чек.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

Другие новости рубрики

Все новости
29 января 2011 14:26

Виноват ли ЖЭС, если ледяная глыба упала сразу на три машины около дома?

Что делать, если после обивки дивана ткань разошлась по швам, а фирма говорит, что не виновата?
29 января 2011 14:25

Что делать, если после обивки дивана ткань разошлась по швам, а фирма говорит, что не виновата?

Ответит ли ЖЭС за то, что из-за тающего снега в квартире протек потолок?
21 января 2011 13:44

Ответит ли ЖЭС за то, что из-за тающего снега в квартире протек потолок?