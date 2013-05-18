Президент Франции разрешил однополые браки

Новости Беларуси. Президент Франции Франсуа Олланд подписал закон о легализации однополых браков. Решение принято, несмотря на то, что совсем недавно сотни тысяч французов выходили на улицы Парижа с протестами.

Ранее во Франции были разрешены гражданские союзы однополых пар. Теперь же они получают законодательное право усыновлять и воспитывать детей.

По мнению ряда аналитиков, принятие скандального законопроекта может расколоть страну и привести к социальному взрыву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.