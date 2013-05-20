Новости Беларуси. Проект белорусского антитабачного закона будет вынесен на общественное обсуждение. С такой инициативой выступили в Минздраве.

Согласно документу, курение необходимо запретить практически во всех закрытых помещениях. Помимо учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта, свободными от табака должны стать кафе и рестораны, а также рабочие места.

К слову, по данным социальные исследования, этой пагубной привычке подвержен каждый третий белорус, пассивному курению - половина населения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.