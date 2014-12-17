Курсы «Viva liberty»: преподавательница вызвала милицию за то, что у нее попросили предоставить документ об образовании

Образование — это вовсе не то, чему человека учили, это то, чему он научился. Героиня этого сюжета, обратившись в образовательный центр, научилась многому, но не тому, чему хотела.

Про европейский образовательный центр «Вива Либерти» в Беларуси не знает разве что ленивый. В дословном переводе с латинского название обозначает «Живые вольноотпущенники!».

За последние 5 лет «вольноотпущенники» с «Вива Либерти» трижды становились героями «Добро пожаловаться!».

В сентябре 2009 жаловалась Ольга Козырцкая, которая в «Вива Либерти» пыталась повысить разряд на парикмахера. Увы, безуспешно.

Спустя два года, уже в ноябре 2011, минчанка Нина Петрович пыталась в «Вива Либерти» освоить базовый курс английского.

В мае 2013 года негодованием в адрес «Вива Либерти» разразилась Надежда Заустинская, которая пыталась в центре освоить курсы маникюра и педикюра.

Тогда казалось, что вот-вот и поток жалоб прекратится. Налоговая инспекция Московского района серьезно пыталась разобраться в схемах деятельности курсов.

Казалось, терпение и труд камень перетрут. Увы, по нынешний день «Вива Либерти» здравствует и набирает слушателей в свой центр. Наверняка многие счастливы и довольны, но количество негодующих ширится и растет в геометрической пропорции. Количеству ненормативной лексики в адрес центра на сайтах с отзывами позавидовал бы словарь блатных терминов. В центре на это, судя по всему, смотрят с улыбкой. Ведь люди-то идут. Не стала исключением и минчанка Оксана Камеко, которая в центре пыталась освоить курс «Менеджер по персоналу».

Оксана Камеко:

Мне посоветовали пройти индивидуальный курс по тройной оплате. Выше, чем групповое прохождение курсов. Я оплатила в тот же момент, заключила договор, второй договор мне не отдали, отдали только чеки. Сообщили, что пройти курс я смогу, как только они найдут преподавателя.

Тогда Оксану никак не смутил тот факт, что договор на руки ей не выдали. Зачем, подумала девушка? Ведь ей нужны не бумажки, а знания, за которые она не раздумывая выложила 3.820.000 рублей. Расставшись с деньгами Оксана провела неделю в томительном ожидании начала занятий. Наконец, девушка с волнением переступила порог центра. И очень быстро разочаровалась в преподавателе. На взгляд курсистки последний сеял не вечное и разумное, а абстрактное и не нужное.

Оксана Камеко:

Попросила предоставить мне документ, который подтверждает, что она имеет высшее образование и имеет право обучать меня по этой специальности. В итоге преподаватель сообщила, что она не должна мне ничего рассказывать.

Преподавательница возмутилась, разозлилась и заявила Оксане, что она отчислена с курсов, деньги ей не вернут. И это было еще не все! Сотрудница вызвала на Оксану милицию. Замечательные методы использует в своей практике «Вива Либерти»!

Слушатель курсов просит представиться и показать диплом преподавателя, а в ответ на него вызывают наряд милиции.

Правоохранители решили поле боя перенести на свою территорию и повезли Оксану в РУВД Московского района, где девушка не растерялась.

Оксана Камеко:

Я подала заявление за мошенничество.

Следователь при подаче заявления сообщил Оксане, что если в течение десяти дней она не получит ответа, то дело будет передано в прокуратуру. Девушка надеется, потому что для нее 3.820.000 сумма серьезная. Но что делать дальше, Оксана не знает. На руках у нее только чек на вышеозначенную сумму.

Елена Мойсейчик, юрист:

Я бы посоветовала потребителю обратиться с письменным заявлением, отправить его заказным письмом с уведомлением через почту, где потребовать от исполнителя предъявления ей копии договора.

А ведь если бы все было нормально изначально, то Оксана овладевала бы знаниями и подыскивала себе место работы.

Елена Мойсейчик, юрист:

Вы имеете полное право направить претензию в адрес исполнителя и заявить требования о расторжении договора. Если в досудебном порядке такие требования удовлетворены не будут, вы имеете полное право обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно заявить требования о возмещении компенсации морального вреда.

Судя по настроению Оксаны, она готова дойти до конца, чтобы добиться справедливости. А последняя, как известно, дается непросто.

Вот уж действительно, образование — это система получения знаний, часто бесполезных, от людей, описавших свой и чужой устаревший опыт в учебниках. Кстати, в Министерстве образования утверждают, что образовательный центр, о котором речь шла выше, никакого отношения к образованию не имеет.