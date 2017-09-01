«Они столько людей обманули, сколько это будет продолжаться?»: минчане оплачивали курсы, которые так и не начинались

«Во многой мудрости – много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь», – этой фразе Экклезиаста, между прочим, более 3 тысяч лет. Суть её практически не изменилась, правда, сегодня она звучит несколько проще: «Меньше знаешь – крепче спишь». Учёба – это инвестиция в себя.

Но, если речь идет об образовательных курсах, может случиться, что инвестировать Вы будете в свои же проблемы.

Ольга Кравчук:

29 июля я увидела рекламу на сайте, что они набирают группу, группа начнётся 2 августа, стоимость в 2 раза ниже рыночной.

Проходит неделя, курсы не начинаются.

Спустя месяц, вместо получения новых знаний девушка вынуждена осваивать азы возврата денег за неоказанную услугу. Минчанка Ольга Козулина также стала участницей эксклюзивной программы обучения по системе «Всё выключено» в той же компании.



Ольга Козулина:

Мы заключили договор, я сразу же оплатила курс полностью – 295 рублей. Мне сказали: «Не переживайте, вот, буквально на днях доформируется группа».

Каждый день меня кормили обещаниями, что вот уже группа сформирована.

Заключая договор, клиентов просили оплатить 60 рублей за методический материал. Но никаких учебников или дисков не выдавали. На почту отправляли текстовый документ со ссылками на сайты.

И за это – ни много ни мало – 60 рублей. Когда терпение клиенток лопнуло, в компании вновь удивили – не хотите ждать год, пока укомплектуем группу, платите штраф за расторжение договора.

Потеряли время, нервы и деньги, и ещё остались должны. Ольга Кравчук:

Мне просто хочется посмотреть им в глаза и спросить – вот они столько людей обманули, сколько это будет продолжаться?

Фирма неоднократно привлекала внимание Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В конце 2016 года компания с треском проиграла суд конкурентам.

Сотрудники организации создали сайт, где размещали хвалебные отзывы о своей деятельности, и исключительно негативные – на компанию-конкурента. Экономическим судом Минска было установлено: вся информация, размещённая на липовом сайте – фэйк. О том, что действительности не соответствуют и обещания сотрудников, удалось доказать клиентке Юлии Волковинской.

Девушка выиграла суд.

Сегодня она с дрожью в голосе вспоминает, с чем столкнулась, когда попыталась вернуть деньги за неоказанную услугу мирным путём.



Юлия Волковинская:

Ответ с огромным количеством восклицательных знаков, жирных подчёркиваний, угроз. Это было письмо, похожее на кассационную жалобу в суде. Угрозы, что на меня подадут в суд, если я не оплачу неустойку в размере 34 рублей, что является 10% от общей суммы договора, в связи с тем, что я в одностороннем порядке расторгаю с ними договор. Я подаю в суд, и я его выигрываю. Не умеют даже вести грамотно, хотя бы, порядочно себя. Не то, что в суде, а даже в момент подписания договора.

То есть, это – хамство, бросание трубок, неразъяснение ситуации

Приходили за знаниями, оплачивали учебники, с нетерпением ждали обучения. Но за 60 рублей получали лишь пакет обещаний. Так бывает, что главной целью некоторых компаний становится – не обучить, а получить. Деньги.

Сроки размыты, за попытку расторжения договора клиента штрафуют. Минимум обязательств и максимум внимания – нет не к Вам, к Вашему кошельку.

Дарина Гулюта, юрист:

Если потребителю методические материалы передавались не в форме печатного издания, по форме электронного документа, данную сумму можно вернуть. Именно печатное издание входит в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату Файл, отправленный на почту, не является печатным изданием, а, значит, может быть с лёгкостью послан обратно. Деньги вернуть за него обязаны.

В других спорных моментах потребителям необходимо вооружиться законом.

Дарина Гулюта, юрист:

Если информация о сроках оказания услуги была предоставлена недостоверная, наш потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Никакие штрафные санкции он не оплачивает. Если требования потребителя не удовлетворяют в течение 7 дней, потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд. В судебном порядке потребителю необходимо будет предоставить доказательства того, что информация предоставлена ему недостоверная.

При этом он может использовать и ссылаться на свидетельские показания.