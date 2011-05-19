Куда обращаться, чтобы убрали автохлам?

Жильцам дома №14 по ул. Тимошенко в Минске надоело видеть в своем дворе забытые старые машины, попросту — автохлам. Куда им обращаться, чтобы убрали эти машины?

Бронислава Иосифовна:

Эти машины стоят постоянно! Они стоят уже больше года. Ну надо же этот хлам как-то убрать, а не делать свалку.

А ведь брошенный автомобиль — это и испорченный вид улицы, и постоянно занятые и без того дефицитные места для парковки, да еще и уборке города мешают.

И если хозяина автомобиля у жильцов самостоятельно найти не получается, нужно обратиться в ЖЭС или в ГАИ.

Дмитрий Войнилович, начальник отдела ГАИ Фрунзенского РОВД:

Если машина длительное время стоит во дворе, то этим занимается ЖЭС (убирает машины и работает с владельцами), а если на проезжей части дороги, то УП «Ремавтодор». Мы, в свою очередь, даем информацию о владельце и оказываем юридическое сопровождение о том, когда машины доставляют на штрафные площадки службы района.

После нашего звонка в ГАИ Фрунзенского района дело «Ремавтодор» отреагировал быстро и безупречно. В настоящее время автомобили находятся на штрафстоянке. Во сколько обойдется их хранение владельцам, зависит только от них, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Раиса Витальевна:

Спасибо программе «Добро пожаловаться» за то, что они реагируют на жалобы жителей. Конечно, побольше бы таких реакций на жалобы людей, потому что ул. Тимошенко была долго загружена, стояли автомобили. Естественно, людям приятно за такое внимание.