Водители должны убирать территорию вокруг своей машины во дворе

Минчанин Павел Добровольский с ул. Брестской недавно заснял на видео песчаную бурю практически в центре Минска. Все дело в том, что проезжая часть не убирается.

Павел Добровольский:

Живу на ул. Брестской. Никогда ее не убирают, не знаю, что с ней происходит. Лучше бы они ее вообще не убирали, потому что то, как они это делают, пытаются убрать — это кошмар! Все машины просто в пыли.

Валерий Шамрук, директор УП «Ремавтодор» Октябрьского района г. Минска:

Мы приносим свои извинения. Для коммунальных служб очень сжатые сроки по уборке данных территорий. Поэтому где-то это и получается плюс человеческий фактор. Когда обращаются сразу, напрямую, мы наказываем механизаторов и водителей. Поскольку на видеокадрах, предоставленных Павлом Добровольским, невозможно разобрать номер трактора, то и определить виновного крайне сложно. Но нельзя все сваливать на дорожно-коммунальные службы. Кое-какие обязанности есть и у автовладельцев.

Валерий Шамрук:

В правилах благоустройства четко прописано, что каждый владелец своего автотранспорта обязан от периметра своего автотранспорта метр убрать. Если бы это выполнялось, ни пыли, ни неудобства, что люди выходят, машина в пыли, а им ехать надо, не было бы.

В любом случае, прежде автомобиля с пылевыми щетками должна пройти поливочная машина. Если вы станете свидетелем нарушения сего порядка, запоминайте номер уборочной машины и звоните в «Ремавтодор» своего района. Виновный будет наказан рублем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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